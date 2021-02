Khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 53 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo chương trình, phiên họp diễn ra trong 1 ngày làm việc, khai mạc chiều 22 và bế mạc vào sáng 23-2.

Cùng dự phiên khai mạc có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Quốc hội, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo dự kiến phiên họp thứ 53 của UBTV Quốc hội khai mạc vào sáng ngày 22-2, tuy nhiên do chương trình công tác đột xuất nên dời sang đầu giờ chiều cùng ngày. Đây là phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới toàn thể các đồng chí dự phiên họp lời chúc năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, về cơ bản chúng ta đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông để đón Tết an toàn, ấm cúng bên người thân, gia đình. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng những biện pháp phòng chống dịch vẫn đang được các cơ quan, các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân đồng tình triển khai rất khẩn trương, quyết liệt.

Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Văn phòng Quốc hội đã chủ động, kịp thời phối hợp Bộ Y tế tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan của Quốc hội ngay sau kỳ nghỉ Tết.

“Đến nay rất may là chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Điều này đã tạo tâm lý tốt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bước sang năm Tân Sửu 2021, tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2020, cùng với khí thế mới, thắng lợi mới từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBTV Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần làm việc, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung vào các việc: Chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV chu đáo, kỹ lưỡng và phối hợp tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này UBTV Quốc hội sẽ tiến hành xem xét một số nội dung sau:

Thứ nhất, cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.

Thứ hai, cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Thứ ba, cho ý kiến điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ tư, UBTV Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, mặc dù không khí mùa Xuân đang tràn ngập, nhưng để bảo đảm chương trình tại phiên họp đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, các Ủy ban của Quốc hội cũng như các cơ quan hữu quan đã rất khẩn trương, tích cực làm việc để hoàn thiện xong các tài liệu trong những ngày sát Tết và ngay sau Tết.

“Với tinh thần làm việc trách nhiệm như vậy, tôi tin rằng không chỉ phiên họp này mà các hoạt động quan trọng trong năm của Quốc hội và của các cơ quan của Quốc hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo nhandan.vn