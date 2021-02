Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Quang

BHG - Chiều 25.2, các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV của tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Quang về kết quả công tác lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kế hoạch xây dựng huyện NTM. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Xác định năm 2021 là năm quan trọng, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nên ngay từ những tháng đầu năm, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã tập trung triển khai các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh về các nhiệm vụ phát triển KT – XH và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm, đặc biệt là việc thực hiện “mục tiêu kép” – vừa chống dịch Covid – 19 vừa phát triển kinh tế. Trong dịp trước, trong và sau Tết, huyện đã đảm bảo tình hình cung – cầu hàng hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết với gần 8.000 suất quà được trao tới các đối tượng chính sách, hộ nghèo; tích cực hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình của tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong dịp Tết, các vụ việc, tai, tệ nạn giảm so với năm trước; tổ chức phát động và triển khai Tết trồng cây được gần 13.000 cây và đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân. Tổ chức và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đảm bảo 100% đảng viên và 90% quần chúng nhân dân được tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Huyện cũng đang tích cực triển khai xây dựng Đề án huyện NTM giai đoạn 2020 – 2025, kế hoạch phấn đấu hoàn thành thêm 4 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021; tổ chức triển khai cải tạo vườn tạp ở các địa phương, với mục tiêu xây dựng 44 vườn mẫu trong năm 2021 và coi đây là tiêu chí 20 trong xây dựng NTM của huyện...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận, đưa ra một số giải pháp giúp huyện Bắc Quang khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện NTM. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng Bắc Quang chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, nội lực để bứt phá đi lên. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; triển khai các chương trình, đề án của tỉnh, huyện theo hướng trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị tốt cuộc bầu cử và lễ giao nhận quân; thực hiện tốt Nghị quyết của tỉnh về phát triển bền vững cây cam Sành; tăng cường phát triển đô thị, xây dựng NTM, chấn chỉnh việc san ủi đất đai, bảo vệ môi trường; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch, chương trình phát triển đô thị…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh mong muốn tỉnh dành nguồn lực ưu tiên tập trung cho Bắc Quang thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị, hoàn thành xây dựng huyện NTM.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định với vị trí địa chính trị quan trọng, hạ tầng cơ bản đồng bộ và nhiều điều kiện thuận lợi khác nên tỉnh đã xác định phát triển Bắc Quang trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh, xây dựng huyện NTM trong giai đoạn 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn huyện Bắc Quang phải là đầu tàu kéo các huyện khác. Nên yêu cầu Đảng bộ huyện thể hiện quyết tâm, đoàn kết, thống nhất và chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thậm chí việc khó để triển khai; triển khai tốt và hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã xác định. Phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện như cam, chè; gắn tăng năng suất, sản lượng với chất lượng và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để củng cố thương hiệu.

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Bắc Quang quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng và hoàn thành các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị thị trấn Việt Quang và Vĩnh Tuy… đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược để huyện phát triển. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, đặc biệt xác định xây dựng huyện NTM là người dân phải giàu có, ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên; chỉ đạo tổ chức sản xuất, gắn với các mô hình kinh tế, cải tạo vườn tạp, giảm nghèo cho người dân và phát huy, huy động nội lực cho xây dựng NTM. Quan tâm, tạo điều kiện để các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển gắn với khuyến khích liên kết sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp. Siết chặt quản lý đất đai, khoáng sản. Tăng cường cải cách hành chính, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm công tác công vụ…

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Tiến Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Đỗ Tấn Sơn tham mưu một số giải pháp thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM của huyện Bắc Quang.

Tin, ảnh: Duy Tuấn