Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Xín Cái

BHG - Sáng 25.2, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái.

Tại đây, sau khi nắm bắt tình hình hoạt động của Đồn Biên phòng Xín Cái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trực chiến tại tất cả các điểm chốt, kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid - 19 và buôn lậu trên tuyến biên giới. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Tin, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)