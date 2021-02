BHG - Chiều 25.2, Bộ Công an tổ chức khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và các điểm cầu kéo dài đến một số xã, phường trong cả nước. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Về phía điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, ban Công an tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Ngay sau kích hoạt hai hệ thống đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của đất nước, giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách Nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là hệ thống quan trọng nhất trong 6 cơ sở dữ liệu Quốc gia phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Để triển khai dự án, Bộ Công an đã bố trí 100% công an xã chính quy tại các địa bàn xã, thị trấn với gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nâng cao hiệu quả thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư. Đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ lấy vân tay lăn thay cho vân tay phẳng; sử dụng thẻ chip điện tử vi tính bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn so với các loại khác, tích hợp được nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng; đầu tư ứng dụng nhận dạng vân tay, nhận dạng khuôn mặt phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng tàng thư phòng, chống tội phạm. Đối với ứng dụng nhận dạng tròng mắt, ADN và giọng nói sẽ có thiết kế mở để khi điều kiện phù hợp sẽ thực hiện đầu tư.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: Cần phải đẩy nhanh, nắm bắt và ứng dụng công nghệ vào mọi mặt của xã hội, cuộc sống. Đây mới chỉ là bước đầu, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện hai chương trình theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời chủ động kết nối với các bộ, ngành, địa phương để khai thác và sử dụng hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nâng cao năng lực. Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo thống nhất và cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo sự thuận lợi nhất cho người dân thực hiện. Các cấp ngành từ T.Ư cho tới địa phương cần tiếp tục xác định công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đây được coi là kho tài nguyên Quốc gia trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về dân cư…

Về phía tỉnh ta, để đảm bảo thực hiện chương trình theo đúng tiến độ, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với VNPT Hà Giang tổ chức tập huấn, đào tạo cho gần 500 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an cấp tỉnh đến cấp xã, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận, vận hành khai thác phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Phi Anh