Xã Phố Là cần đẩy mạnh học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Đồng Văn, sáng 17.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với xã Phố Là để nghe báo cáo việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; các chỉ tiêu phát triển KT - XH của xã từ đầu năm đến nay; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác giáo dục đào tạo; việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tình hình an ninh trật tự vùng biên, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Báo Hà Giang, huyện Đồng Văn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo gợi ý của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Phố Là báo cáo: Ngay sau khi đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh thành công, Đảng ủy xã đã kịp thời tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện Đồng Văn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. Trong phát triển kinh tế, xã đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng giá trị sản phẩm/ha, như trồng cây Đương quy thay thế cây ngô. Trong phòng, chống dịch COVID, xã vẫn đang tập trung tuyên truyền đến nhân dân nâng cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời duy trì 2 chốt quản lý chặt công dân qua lại biên giới.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn phát biểu tại buổi làm việc

Các chỉ tiêu phát triển KT-XH của xã Phố Là từ đầu năm đến nay có bước phát triển, tuy nhiên hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã vẫn ở mức cao; thu nhập bình quân đầu người/năm còn thấp, khoảng 15 triệu đồng. Về công tác giáo dục đào tạo, mặc dù ảnh hưởng do dịch CVID-19, nhưng vẫn duy trì được sĩ số học sinh, tuy nhiên tỷ lệ học sinh lên cấp III đạt thấp. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm chú trọng, đặc biệt là việc giữ gìn các lễ hội truyền thống. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chú trọng xây dựng đường biên, mốc giới hòa bình. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới đạt 100%.

Lãnh đạo Báo Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc

Cũng qua tìm hiểu của lãnh đạo Báo Hà Giang, việc mua và đọc các ấn phẩm báo Đảng, đặc biệt là Báo Hà Giang được xã Phố Là duy trì thường xuyên, tuy nhiên công tác phát hành đến cơ sở còn chậm. Bổ sung ý kiến đóng góp cho xã Phố Là, lãnh đạo Báo Hà Giang và huyện Đồng Văn mong muốn xã Phố Là cần đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, trong đó chú trọng giữ gìn kiến trúc, không gian nhà ở; tăng cường tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp trên hệ thống truyền thanh của xã; quan tâm công tác mua và đọc báo Đảng.…

Lãnh đạo xã Phố Là báo cáo tại buổi làm việc

Chia sẻ những khó khăn của xã Phố Là, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, nhấn mạnh: Từ những khó khăn trên, Đảng bộ xã Phố Là cần có ý chí khắc phục, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy xã Phố Là cần tổ chức học tập, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã phải thấm nhầm nghị quyết đại hội Đảng các cấp; MTTQ và các đoàn thể quán triệt hội viên, đoàn viên phải nắm được những nội dung trọng tâm của nghị quyết. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện... Có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo: Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn có giá trị kinh tế cao hơn; phát triển chăn nuôi theo điều kiện của từng gia đình; xây dựng nông thôn mới phải thực chất, lấy mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh của nhân dân để thực hiện; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền xã Phố Là phải quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài đến từng gia đình, tới thôn, tới xã; Phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”; chú trọng chất lượng giáo dục bậc học mầm non. Để giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, xã cần tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn trang phục truyền thống, lễ hội truyền thống, nghệ thuật truyền thống, kiến trúc nhà ở truyền thống. Giữ vững an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ, cùng với bạn xây dựng biên giới hòa bình, phát triển. Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong mọi vấn đề; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết trong xã…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ