BHG - Sáng ngày 16.11, tại huyện Đồng Văn, Cụm thi đua số II – Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; lãnh đạo công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua; lãnh đạo Báo Hà Giang, huyện Đồng Văn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương những kết quả mà công an các tỉnh đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Trong năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Cờ Tổ quốc đã được thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho lãnh đạo công an các tỉnh.

Để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đạt kết quả cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Cục Xây dựng Đảng và công tác chính trị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” nói chung và các chủ đề, định hướng phù hợp với các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc nói riêng để công an các địa phương trong cụm tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào với khí thế, cách làm mới và hiệu quả cao. Công an các địa phương trong cụm tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào, nhất là các hoạt động chung của cụm trong năm 2021; tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tích cực học hỏi kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào của các cụm khác. Tăng ường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệu vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hinh mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ công an “Sáng về đạo đức cách mạng, vững về chính, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu khoa học kỹ thuật và ngoại ngữ”…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an 7 tỉnh đã được bầu vào BCH, BTV Đảng bộ các tỉnh trong dịp đại hội vừa qua.

Cụm thi đua số II - Bộ Công an gồm 7 tỉnh biên giới phía Bắc, do Công an tỉnh Hà Giang làm cụm trưởng và các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Cao Bằng. Năm 2020, Cụm thi đua số II đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được công an các địa phương trong cụm thực hiện nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời gian và chuyên đề công tác, đã tạo không khí thi đua rộng khắp. Lực lượng công an các tỉnh đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp. Trong năm 2020, nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trên địa bàn 7 tỉnh chỉ xảy ra 2.156 vụ, với 3.066 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; một số địa phương tỷ lệ tội phạm đã giảm sâu như Hà Giang giảm 19,6%, Sơn La giảm 26%, Cao Bằng giảm 16,5%, Lai Châu giảm 12,7%, Lạng Sơn giảm 5,3%, Lào Cai giảm 5%... Công an các tỉnh đã điều tra, khám phá 1.681 vụ, đạt 88,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 345 vụ, đã điều tra làm rõ 340 vụ, đạt 98,6%; nhiều vụ án hình sự phức tạp được khám phá nhanh được Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc mừng Công an tỉnh Lào Cai được đảm nhận Cụm trưởng năm 2021.

Tại hội nghị, đại biểu của các tỉnh trong cụm đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; công tác đấu tranh tội phạm về ma túy; tội phạm đánh bạc; đấu tranh loại trừ các đạo lạ, đạo hoạt động trái pháp luật; công tác an sinh xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo…

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 đối với công an các địa phương và bàn giao đơn vị cụm trưởng năm 2021 cho Công an tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu bỏ phiếu chấm điểm các danh hiệu thi đua

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ