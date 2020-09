Đoàn công tác số 3 của UBND tỉnh làm việc tại các huyện Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ

BHG* - Chiều 20.9, Đoàn công tác số 3 của UBND tỉnh do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đồng Văn, nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Văn hóa TT&DL; lãnh đạo huyện Đồng Văn.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của UBND huyện, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Trong tổng số 20 chỉ tiêu năm 2020 được giao, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu đạt 90% đến dưới 100%, 3 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm. Kịp thời hỗ trợ cho 59.354 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 với tổng kinh phí trên 45,5 tỷ đồng. Tập trung phát triển cây, con thế mạnh, từng bước hướng đến sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; giải ngân vốn đầu tư công 138,643 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm; đối ngoại được duy trì thường xuyên; cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đồng Văn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã kiến nghị một số nội dung với đoàn công tác: Đề nghị các sở, ngành sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 khu vực để huyện tiến hành đấu giá theo quy định; hỗ trợ tiền công cho dẫn tinh viên theo Công văn 1721 của UBND tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh biểu dương những kết quả mà huyện Đồng Văn đạt được trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị huyện chú trọng các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công. Khắc phục triệt để những hạn chế ở một số dự án xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích và lựa chọn vị trí phù hợp để trồng hoa Tam giác mạch, tạo điểm nhấn phục vụ cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2020. Đẩy mạnh tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi; tập trung sản xuất cây vụ Đông và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung hỗ trợ xã Lũng Cú hoàn thành các tiêu chí NTM; quan tâm lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn.

Sáng cùng ngày (20.9), Đoàn công tác có buổi làm việc với xã Lũng Cú (Đồng Văn) nhằm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Xã Lũng Cú được huyện Đồng Văn đưa vào kế hoạch đạt chuẩn NTM trong năm 2020, đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí. Còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập và hộ nghèo. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí theo kế hoạch, xã đang khẩn trương triển khai các giải pháp đối với từng tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, với tiêu chí trường học xã tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng hồ sơ để công nhận trường THCS xã đạt chuẩn. Tiêu chí thu nhập, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị xã Lũng Cú phải quyết tâm trong triển khai các giải pháp để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, đặc biệt với 2 tiêu chí khó là thu nhập và hộ nghèo; xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể với từng tiêu chí. Đồng thời, rà soát lại 15 tiêu chí đã đạt để có giải pháp nâng cao. Chỉ đạo nhân dân tích cực chỉnh trang cảnh quan môi trường. Đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững đường biên, mốc giới. Đối với các dự án xây dựng đang triển khai trên địa bàn, xã cần tăng cường phối hợp với đơn vị thi công có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo giao thông cho các phương tiện đi lại, nhất là vào dịp Lễ hội Hoa Tam giác mạch sắp tới…

* Trước đó, chiều 19.9, Đoàn công tác số 3 của UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Yên Minh nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT - XH của huyện trong 9 tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi làm việc

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện Yên Minh đã chủ động xây dựng kịch bản phát triển KT - XH theo từng tháng, quý. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, huyện đã rà soát và thực hiện chi trả cho 55.587 đối tượng với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng. Chỉ đạo nhân dân thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp đúng khung thời vụ. Thực hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: Triển khai 36 cánh đồng mẫu lúa, ngô; trồng lúa chất lượng cao tại xã Mậu Duệ; xây dựng thêm 9 gia trại chăn nuôi. Tiếp tục phát triển 16 sản phẩm theo chương trình OCOP. Chương trình xây dựng NTM đã huy động nhân dân đóng góp được 13.811 ngày công, hơn 3,7 tỷ đồng tiền mặt, mở mới 6,7 km đường đất đá, nâng cấp sửa chữa đường giao thông các loại được trên 109 km. Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm được 23,2 tỷ đồng, đạt 42% so với kế hoạch tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công được 106.042 triệu đồng, đạt 51,5% kế hoạch...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thăm mô hình trồng rau trong nhà lưới tại thị trấn Yên Minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Minh đã kiến nghị một số nội dung với đoàn công tác: Đề nghị các sở, ngành của tỉnh giúp huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020; nâng cấp, sửa chữa, cắm mốc các tuyến đường giúp địa phương dễ thực hiện công tác xử lý lấn chiếm đất thuộc các tuyến đường giao thông...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thăm mô hình nuôi lợn đen tại xã Hữu Vinh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị huyện cần đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; quan tâm chỉ đạo nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp đúng khung thời vụ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng KHKT vào sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, xây dựng kế hoạch phòng chống đói, rét cho đàn gia súc vào mùa Đông. Thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Vận động nhân dân trồng hoa Tam giác mạch đảm bảo diện tích giao để phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2020. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện chương trình xây dựng NTM...

*Sáng cùng ngày (19.9), Đoàn công tác số 3 của UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quản Bạ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 9 tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

9 tháng đầu năm, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 và thiên tai, biến đổi khí hậu, huyện Quản Bạ đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp đúng khung thời vụ, thực hiện chương trình xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thi công các công trình. Năm 2020, huyện Quản Bạ được tỉnh giao 19 chỉ tiêu, ước thực hiện 9 tháng đầu năm có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu đạt thấp, 4 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, nhân dân gieo trồng được 16.220 ha các loại cây lương thực, tăng 20,3 ha so với cùng kỳ; trồng mới được 470 ha dược liệu. Các đề án, chương trình nông nghiệp trọng tâm tiếp tục được triển khai hiệu quả. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, có 6 xã tăng thêm từ 1 - 5 tiêu chí. Đã hoàn thành 274 ngôi nhà theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo của tỉnh. Công tác phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm đạt 146.483,6 triệu đồng, đạt 64,3% kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới kiến nghị một số nội dung với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đề xuất một số giải pháp với huyện Quản Bạ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thi công các công trình; tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách; triển khai quyết liệt các đề án, chương trình nông nghiệp trọng tâm; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về xây dựng NTM tại 3 xã đạt chuẩn; lập quy hoạch quản lý kiến trúc, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch xã đạt chuẩn NTM...

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL đề nghị huyện Quản Bạ tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh biểu dương những cách làm sáng tạo của huyện Quản Bạ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển KT - XH, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Nỗ lực thực hiện 2 tiêu chí đạt thấp là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm đủ các loại vác xin. Trong đó, chú trọng các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo quyết liệt sản xuất nông, lâm nghiệp những tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch sản xuất cây vụ Đông đảm bảo diện tích, sản lượng. Có giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch tỉnh giao, tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn. Chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất, duy trì sĩ số học sinh, triển khai chương trình sách giáo khoa mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đảm bảo an ninh biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH...

