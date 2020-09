Đoàn công tác số 1 UBND tỉnh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tại Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 19.9, Đoàn công tác số 1 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Hoàng Su Phì, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

9 tháng đầu năm, huyện Hoàng Su Phì triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN; cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt so với tiến độ. Trong số 68 chỉ tiêu được giao, có 26 chỉ tiêu đạt từ 100% kế hoạch trở lên, 22 chỉ tiêu đạt từ 75% đến dưới 100% kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt dưới 75% kế hoạch và 15 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 18 nghìn ha; chăn nuôi phát triển ổn định. Các chương trình trọng tâm và Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp triển khai hiệu quả; huyện có 13 sản phẩm đạt sao OCOP. Chương trình xây dựng NTM tăng thêm 36 tiêu chí/23 xã, đưa tổng tiêu chí đã đạt lên 276/318 tiêu chí. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 22,98 tỷ đồng, đạt 77,2% chỉ tiêu tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm; cải cách hành chính được đẩy mạnh; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại ; QP – AN được giữ vững.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vũ Mạnh Hà phát biểu kiến nghị một số nội dung với Đoàn công tác.

Tuy nhiên, thiên tai trên địa bàn huyện khiến 5 người chết, 1 người bị thương; hư hỏng trên 1.000 ngôi nhà và 25 công trình phúc lợi; nhiều tuyến đường bị sạt lở; nhiều diện tích hoa màu và gia súc bị thiệt hại…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng, ban huyện Hoàng Su Phì kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung, như: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hỗ trợ kinh phí di chuyển 44 hộ tại thôn Nắm Tìn, xã Nàng Đôn ra khỏi vùng sung yếu có nguy cơ sạt lở cao; đẩy nhanh thi công dự án xây dựng và mở rộng hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt thị trấn Vinh Quang và các xã Tụ Nhân, Bản Nhùng; tỉnh cho chủ trương xây dựng kè khắc phục sạt lở tại 2 đầu cầu Suối Đỏ - Bản Máy (đường Chiến Phố - Bản Máy)…

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh đề nghị huyện Hoàng Su Phì quyết liệt thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Hoàng Su Phì tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; gieo trồng cây vụ Đông theo đúng khung thời vụ; làm tốt công tác dự báo, kiểm tra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phối hợp với các ngành của tỉnh đẩy mạnh thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn; rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở để thực hiện quy tụ, đảm bảo an toàn cho người dân; rà soát các hộ sinh sống trong nhà tạm để tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường quản lý Nhà nước trong quy hoạch, đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẩn trương ban hành kế hoạch, chương trình hành động đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan sớm giải quyết các kiến nghị của huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển KT – XH.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tiến Lợi trả lời, làm rõ một số kiến nghị của huyện Hoàng Su Phì.

Trước đó, sáng 19.9, Đoàn công tác số 1 UBND tỉnh có buổi làm việc với xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì), nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN và tiến độ triển khai xã đạt chuẩn NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với xã Hồ Thầu.

Năm 2020 xã Hồ Thầu được giao 53 chỉ tiêu, thực hiện trong 9 tháng có 29 chỉ tiêu đạt 100%, 15 chỉ tiêu vượt trên 100%, 9 chỉ tiêu đạt dưới 100% (chăn nuôi, xã đạt NTM, điện, giao thông, hộ nghèo). Về chương trình xây dựng NTM, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020; nhân dân hiến 81 nghìn m2 đất để mở mới, nâng cấp các tuyến đường và sân thể thao; đóng góp 8 nghìn ngày công lao động; kêu gọi đóng góp trên 100 triệu đồng xây dựng NTM; hỗ trợ 8 thôn thực hiện 12 mô hình nuôi gà kết hợp nuôi giun Quế. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung nên khó khăn trong việc mở các tuyến đường đến địa bàn dân cư; vận chuyển vật liệu xa và mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng các tuyến đường… Đến nay, xã còn 5 tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt, gồm: Giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồ Thầu trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Hồ Thầu cần tập trung vào khai thác tiềm năng, lợi thế của xã, nhất là phát triển thương hiệu, chất lượng sản phẩm chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân sản xuất theo đúng khung thời vụ; khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín để tránh thiên tai có thể xảy ra; chủ động sản xuất vụ Đông; mở rộng diện tích cỏ để phát triển chăn nuôi; xác định rõ loại cây ăn quả điển hình để có giải pháp phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Về chương trình xây dựng NTM, xã cần rà soát, đánh giá tổng thể để hoàn thiện kết cấu hạ tầng; chú trọng nâng cao chất lượng, sản phẩm phục vụ du lịch; quan tâm đến tiêu chí môi trường; đảm bảo duy trì thường xuyên hoạt động của chợ; có quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt…

Tin, ảnh: KIM TIẾN