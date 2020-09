Đoàn công tác số 1 UBND tỉnh làm việc tại Xín Mần

BHG - * Sáng 20.9, Đoàn công tác số 1 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Xín Mần, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Xín Mần.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với huyện Xín Mần.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Xín Mần thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 515 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 44.200 tấn, tăng trên 4% so với cùng kỳ. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được thực hiện hiệu quả; có 2 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh, 2 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh; cấp huyện có 5 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Chương trình xây dựng NTM, toàn huyện mở mới và nâng cấp trên 34 km đường; bê-tông hóa gần 35 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 12 phòng học, 11 nhà văn hoá thôn; nhân dân hiến gần 97.000 m2 đất, đóng góp trên 15.000 ngày công lao động; huy động các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước cùng với xã hội hóa gần 127 tỷ đồng xây dựng NTM. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 37,8 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ và đạt 57,1% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 99,3 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong tống số 20 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 15 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ, 5 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Tính đến tháng 9.2020, trong 15 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ, có 7 chỉ tiêu đạt trên 100%; 4 chỉ tiêu đạt từ trên 90 % đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt từ trên 70% đến dưới 90% và có 2 chỉ tiêu đạt dưới 70%. Tuy nhiên, thiên tai gây thiệt hại 1.685 nhà ở, 38 công trình phúc lợi, trên 1.500 ha hoa màu, ước tổng giá trị thiệt hại trên 28 tỷ đồng; dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 8/18 xã, thị trấn với tổng số lợn tiêu hủy 235 con, trọng lượng tiêu hủy trên 12,8 tấn.

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Phạm Duy Hiền phát biểu kiến nghị với Đoàn công tác.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng, ban huyện Xín Mần kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành một số nội dung về: Cho phép huyện tiến hành đồng thời việc lập đồ án quy hoạch chi tiết song song với việc lập các thủ tục phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư công đối với dự án xây dựng khu tái định cư thị trấn Cốc Pài; xem xét bố trí kinh phí xây dựng trụ sở xã Trung Thịnh (theo Đề án sáp nhập) và xây dựng trụ sở khối văn hóa, đoàn thể xã Bản Ngò; cho chủ trương tuyển dụng giáo viên để đảm bảo đạt tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp, đảm bảo dạy học đủ 2 buổi/ngày; sớm có định hướng về khả năng nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp của các chương trình, dự án trong năm 2021 để huyện chủ động lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định; hỗ trợ, hướng dẫn về mặt kỹ thuật cho huyện trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phùng Viết Vinh đề nghị huyện Xín Mần cần quan tâm dự trữ thức ăn, phòng chống đói, rét cho gia súc trong mùa Đông sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận nỗ lực của huyện Xín Mần trong phát triển KT – XH, xây dựng NTM và khắc phục thiên tai. Đồng thời đề nghị, huyện cần có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất, sâu sát cơ sở, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2020. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị cây trồng trên đơn vị diện tích canh tác; đảm bảo gieo trồng cây vụ Đông đúng khung thời vụ; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, khống chế dịch tả lợn châu Phi. Rà soát các hộ nằm trong vùng sung yếu có nguy cơ sạt lở để hỗ trợ định cư theo hình thức xen ghép, đảm bảo an toàn cho người dân; vận động các hộ chằng néo mái nhà, hạn chế thiệt hại do gió lốc. Xây dựng NTM cần đảm bảo thiết thực; rà soát chính xác nợ đọng; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư; kiểm soát tốt công dân xuất nhập cảnh và không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19; quản lý tốt công tác xây dựng đảm bảo hành lang an toàn giao thông; huy động các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trên tuyến biên giới… Đối với các kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp tìm các giải pháp tháo gỡ để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Nhu yêu cầu huyện Xín Mần tập trung lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

* Trước đó, Đoàn công tác số 1 của UBND tỉnh có buổi làm việc với xã Bản Ngò (Xín Mần), kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình trồng chuối trên địa bàn xã Bản Ngò.

Xã Bản Ngò phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2020; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các tiêu chí. MTTQ và các ngành, đoàn thể phát động phong trào “Ngày thứ bảy hướng về cơ sở”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, di chuyển chuồng trại ra xa nhà ở; mỗi gia đình đào 1 hố chôn lấp rác thải sinh hoạt; vận động nhân dân hiến gần 52 nghìn m2 đất, đóng góp trên 6.800 ngày công lao động; nâng cấp, sửa chữa 16,7 km đường… Tính đến tháng 9.2020, xã hoàn thành 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Hiện xã gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế của xã phát triển chậm; một bộ phận không nhỏ người dân còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước; việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất còn hạn chế; chưa chủ động khai thác thế mạnh của từng loại cây trồng, vật nuôi, năng suất cây trồng thấp; sản phẩm của người dân làm ra còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có thương hiệu đầu ra cho sản phẩm…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao quyết tâm, quyết liệt của xã trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời đề nghị huyện cần có giải pháp giải quyết việc làm cho lao động; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông; đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng sân vận động xã và thăm mô hình trồng chuối xuất khẩu trên địa bàn xã Bản Ngò. Đây là mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu, quy mô 31,8 ha với 98 hộ tham gia liên kết. Đến nay, đã thu được 98 tấn (trị giá 490 triệu đồng), dự kiến đến cuối năm sản lượng 750 – 800 tấn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhận định: Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao; xã cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhân dân liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Tin, ảnh: KIM TIẾN