BHG - Chiều 17.9, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình “Chung tay vì cộng đồng – Bò giống giúp người nghèo biên giới” tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Cùng đi có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra thực tế kết quả chăn nuôi bò của các hộ được hỗ trợ theo Chương trình “Chung tay vì cộng đồng – Bò giống giúp người nghèo biên giới”.

Thực hiện Chương trình “Chung tay vì cộng đồng – Bò giống giúp người nghèo biên giới” do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động triển khai năm 2014, kinh phí do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ. Toàn tỉnh có 2.208 hộ nghèo ở các xã, thị trấn biên giới được hỗ trợ mỗi hộ một con bò, với tổng kinh phí trên 33,1 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai, được sự quan tâm, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân của cấp ủy, chính quyền các cấp, đàn bò đã sinh trưởng và phát triển tốt cả về số lượng và chất lượng, khẳng định hiệu quả bền vững và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chương trình được tỉnh đánh giá thiết thực, ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và địa phương. Trung bình mỗi con bò giống hỗ trợ đã đẻ được 2 – 3 con bê. Hiện nay tổng đàn bò hỗ trợ có trên 2.500 con (chưa tính số bò sinh ra các hộ đã bán).

Chị Vàng Thị Dí, thôn Giang Nam đại diện các hộ được hỗ trợ bò của xã Thanh Thủy phát biểu cảm nghĩ khi nguyên Chủ tịch nước đến kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các hộ được hỗ trợ bò của xã Thanh Thủy đều khẳng định: Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ thú y, đàn bò của các hộ phát triển tốt; qua chăn nuôi bò, các hộ bớt khó khăn, tăng thêm thu nhập, nhiều hộ đã thoát nghèo, xây dựng được nhà kiên cố, mua ti vi, xe máy. Các gia đình hứa sẽ tiếp tục chăm sóc đàn bò thật tốt để ngày càng phát triển hơn nữa. Đồng thời mong nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tới các hộ nghèo khó khăn nơi biên giới ở Hà Giang, tiếp tục có chương trình hỗ trợ bò để các hộ nghèo có sinh kế, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống; quan tâm rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới để cấp đất cho người dân canh tác, phát triển kinh tế…

Đồng chí Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân.

Kiểm tra tại Thanh Thủy, nguyên Chủ tịch nước đánh giá kết quả thực hiện đạt yêu cầu và mong muốn ban đầu của chương trình là giúp các hộ giảm nghèo. Nguyên Chủ tịch nước mong bà con nhân dân tiếp tục cố gắng phát triển đàn bò để cuộc sống ngày một tốt hơn; các hộ cùng đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ bò giống, hỗ trợ kinh nghiệm chăn nuôi để cùng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; trong quá trình nuôi mỗi gia đình cố gắng giữ từ 2-3 con bò cái sinh sản, khi phát triển thêm có thể bán để cải thiện cuộc sống. Với những kiến nghị của người dân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hứa sẽ chuyển đến các bộ, ngành T.Ư để tính toán phương án triển khai trong thời gian tới. Nguyên chủ tịch nước cũng mong muốn mỗi lần lên thăm Hà Giang sẽ thấy sự đổi mới ở mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, nhất là có thêm nhiều hộ thoát nghèo từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm đồng chí Giàng Văn Quẩy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nhân chuyến công tác, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dâng hương, dâng hoa, thỉnh chuông tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy; tặng quà động viên 20 hộ được hỗ trợ bò.

Dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm đồng chí Giàng Văn Quẩy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các AHLS

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thời các AHLS.

Tin, ảnh: Duy Tuấn