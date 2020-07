BHG - Chiều 1.7, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức – nội vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố…

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tổ chức – Nội vụ tỉnh đã chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả quan trọng như: Tham mưu chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 760/782 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, đạt 97,19%, trong đó có 13/15 Đảng bộ hoàn thành 100% công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở; tham mưu tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019. Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên. Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất là tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. Tham mưu triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh quyết định tuyển dụng và phân công công tác 87 thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức năm 2020…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức – nội vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời báo cáo thêm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở của các địa phương, đơn vị; đề nghị Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, đào tạo cán bộ các cấp để nâng cao chất lượng; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; làm tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp…

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Tổ chức – Nội vụ trong 6 tháng qua. Đồng thời khẳng định 6 tháng đầu năm, dịch Covid – 19 ảnh hưởng lớn tới các lĩnh vực, đời sống, đặc biệt là tiến độ tổ chức đại hội đảng các cấp. Nhưng ngành Tổ chức – Nội vụ đã tham mưu tốt cho cấp ủy các cấp tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Hoàng Đình Phới tham gia thảo luận tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng được coi là then chốt thì công tác Tổ chức – Nội vụ là then chốt trong then chốt. Đồng chí yêu cầu ngành Tổ chức – Nội vụ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp xem xét, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; tham mưu tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và kiên quyết xử lý các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, không đúng quy định; tiếp tục tham mưu tích cực trong công tác cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình công tác nhân sự theo đúng quy định; tham mưu tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch viên chức; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, dân chủ, nhất là trong công tác tham mưu về nhân sự; tham mưu thành lập hội đồng bầu cử và ban chỉ đạo bầu cử các cấp; xem xét, đào tạo bồi dưỡng quy hoạch các chức danh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tổ chức, xây dựng đảng và lựa chọn cán bộ…

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, nguyên Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Tổ chức – Nội vụ

Tin, ảnh: Duy Tuấn