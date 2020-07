BHG - Chiều 14.7, HĐND huyện Đồng Văn tổ chức Kỳ họp thứ X (Chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn.

Các đại biểu HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện Đồng Văn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đồng Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đồng Văn do chuyển công tác. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện do điều động làm nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Đồng Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thu Dung, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn do chuyển công tác.

Lãnh đạo Ban Tổ chức - Nôi vụ tỉnh và Thường trực HĐND huyện Đồng Văn tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được điều động, bầu giữ các chức danh mới.

Kỳ họp cũng đã tiến hành quy trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Dinh Chí Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu bầu đạt 90,9%; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu đạt 100%; bầu Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện với số phiếu bầu đạt 96,8%.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC