Tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; có đường biên giới dài 277,556 km với tổng số 442 mốc quốc giới; có 1 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở qua lại hai bên. Khu vực biên giới có 34 xã, thị trấn với tổng số 23.243 hộ/117.606 khẩu, là nơi sinh sống của 19 dân tộc; trong đó, dân tộc Mông chiếm 62%.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ). Ảnh: DUY TUẤN

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới luôn đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, nỗ lực phát triển KT – XH, củng cố QP – AN và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển... Hệ thống chính trị khu vực biên giới luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh. Đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường. Tuy vậy, đời sống của nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 38,75%), các hủ tục chưa được xoá bỏ triệt để. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; sự xâm nhập và mở rộng của các tôn giáo đã, đang làm ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc; hoạt động di cư tự do, vi phạm Quy chế biên giới, lừa bán, bắt cóc phụ nữ; mua, bán người; khai thác khoáng sản, lâm sản, trộm cắp gia súc…; người dân sang Trung Quốc cư trú, làm thuê trái phép vẫn còn xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ). ảnh: Duy Tuấn

Xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài; do vậy, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt cho các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 33- NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới”; Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển KT – XH, củng cố QP – AN các xã, phường biên giới, hải đảo”; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới”. Chỉ đạo các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và UBND các huyện, thành phố; trọng tâm là 7 huyện biên giới xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến từng thôn, bản, hộ gia đình và xây dựng được các mô hình “Tiếng kẻng an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Thanh niên làm chủ đường biên, cột mốc”. Thành lập và củng cố 242 tổ tự quản về ANTT với 1.581 thành viên. Công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân thường xuyên được quan tâm lãnh, chỉ đạo. Để tăng cường quan hệ hữu nghị hai bên biên giới, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức ký kết nghĩa cụm dân cư, kết nghĩa xã, hương, trấn; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới hai nước, giải quyết kịp thời các vụ việc trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Trong lãnh đạo xây dựng lực lượng biên phòng tỉnh vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách cùng với nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng BĐBP từ tỉnh đến các đơn vị cơ sở đảm bảo cả về số lượng, chất lượng; bố trí hệ thống đồn, trạm biên phòng phù hợp với tình hình thực tế địa bàn; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác lãnh đạo nâng cao vai trò và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lựa chọn các đồng chí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác tăng cường xuống làm nhiệm vụ tại 34 xã, thị trấn biên giới; chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cử 145 đồng chí đảng viên các đồn biên phòng tham gia dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phân công 360 đồng chí cán bộ, đảng viên phụ trách 1.715 hộ gia đình ở khu vực biên giới để trực tiếp tham mưu cho địa phương xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng và thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình mới; thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 19.7.2012 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết số 28 -NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 33- NQ/TW về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12.4.2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nhiệm vụ QP-AN hai năm 2017 - 2018” và những năm tiếp theo trên địa bàn của tỉnh, gắn với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghị quyết về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương hàng năm.

Tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình, gây rối ANTT của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cực đoan, nhất là trên không gian mạng; tích cực, tự giác tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, chủ động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những bức xúc, phức tạp trong nhân dân. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới, nhất là những người thường xuyên sang Trung Quốc lao động nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, tích cực bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới và giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới.

Tăng cường xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; chú trọng đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên nhất là người dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng BĐBP với MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5.9.2019 của Chính phủ “về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; chủ động nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động của địch và các loại đối tượng trên địa bàn biên giới, đặc biệt là hoạt động câu móc, cài cắm cơ sở, thu thập tin tức tình báo của cơ quan đặc biệt nước ngoài, tội phạm mua bán người, bắt cóc phụ nữ, trẻ em, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại,... quản lý chặt chẽ người Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc cư trú, lao động trái phép; giữ vững ANCT-TTATXH và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh.

Lực lượng BĐBP chủ trì làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới Quốc gia; tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn biên giới. Kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh, chỉ đạo khắc phục những sở hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về chủ quyền an ninh biên giới, về KT-XH,... gắn với việc chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện nghiêm cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở vùng dân tộc, tôn giáo và các địa bàn trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ mọi tình hình, kịp thời phát hiện xử lý tốt các vấn để nảy sinh ở khu vực biên giới, không để tạo ra điểm nóng, kéo dài; thường xuyên xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng Nông thôn mới”.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ở khu vực biên giới; bổ sung, cấp mới các trang thiết bị, phương tiện, nơi làm việc cho các xã, thị trấn biên giới, các đồn, trạm biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Khảo sát, quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư ổn định phù hợp với từng địa bàn. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, khảo sát xây dựng, bổ sung các đồn, trạm biên phòng phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh và đầu tư rà phá bom mìn, vật cản ở khu vực biên giới.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với các tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT hai bên biên giới giữa các lực lượng chức năng quản lý bảo vệ biên giới hai nước; thúc đẩy phát triển hợp tác đầu tư, phát triển KT – XH; đặc biệt là kinh tế biên mậu của hai bên địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Đặng Quốc Khánh (Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)