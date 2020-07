Các ngành, địa phương tổ chức đại hội Thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến

BHG - *Sáng 14.7, huyện Quang Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và 127 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020 của huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quang Bình đã có nhiều đổi mới trong tổ chức phát động, duy trì thường xuyên, hiệu quả các phong trào thi đua. Nội dung thi đua được gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; hình thức thi đua mở rộng theo chuyên đề, theo đợt, với khẩu hiệu sát thực. Qua đó, đã và đang tác động tích cực, cỗ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN. Nổi bật là các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng Nông thôn mới; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng được quan tâm kịp thời.

Tại Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong phong trào Thi đua và công tác khen thưởng, giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình tích cực thi đua phấn đấu trở thành huyện phát triển của tỉnh”. Trong đó, bao gồm 17 chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp tổ chức thực hiện. Trọng tâm là phấn đấu chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đạt 112 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm; 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình đạt được trong thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, huyện cần thúc đẩy phong trào Thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, gắn với phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng các cấp, ngành “Nói đi đôi với làm”. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các Đề án trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT - XH; tăng cường phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến, phương pháp mới, cách làm hay để làm nòng cốt, nhân rộng các phong trào thi đua.

Tại Đại hội, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Tân Bắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 4 tập thể và tặng Bằng khen cho 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình tặng Giấy khen cho 44 tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; huyện cũng đã phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

* Chiều 14.7, Sở Lao động –TBXH tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Lao động – TBXH tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Sở Lao động – TBXH trao Danh hiệu Lao động xuất sắc và Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 2015-2020, ngành Lao động –TBXH đã phát động các phong trào thi đua rộng khắp, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn ngành đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, từng bước đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua tiêu biểu đã được phát động như: Phong trào “Tham mưu giỏi, quản lý giỏi, phục vụ tốt”; “Lao động sáng tạo”; phong trào xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; các phong trào tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội; phong trào thi đua lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tết vì người nghèo”; phong trào thi đua thực hiện công tác giảm nghèo… Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 91 nghìn người lao động đi làm việc ngoài tỉnh và nước ngoài; từ năm 2016-2019, toàn tỉnh đã giảm trên 25 nghìn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 26,73%; các chính sách đối với người có công được chi trả kịp thời; đời sống của các gia đình chính sách được quan tâm, chăm sóc tốt…

Qua các phong trào Thi đua yêu nước đã cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn, tạo không khí sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, nhiều tập thể đã tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh; hàng năm có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến.

Với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động –TBXH ra sức thi đua, đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, giai đoạn 2020-2025, toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thị đua yêu nước. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể như: Công tác đào tạo nghề nghiệp đạt 36 nghìn người; giải quyết việc làm cho 85 nghìn người; thực hiện tốt chính sách với người yếu thế; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,… góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, 1 tập thể được nhận Danh hiệu Lao động xuất sắc, 2 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Lao động – TBXH vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước cấp trên.

* Ngày 14.7, UBND huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê...

Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, Bùi Văn Tuân trao Giấy khen của huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐYN.

Thời gian qua, phong trào TĐYN trên địa bàn huyện Bắc Mê đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điển hình là các phong trào “Thi đua trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp”, “Thi đua làm kinh tế giỏi, kinh tế trang trại”, Phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”… Nhờ đó 5 năm qua, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện đạt 1.052,78 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết (NQ), tăng 360,88 tỷ đồng so với năm 2015. Sản lượng lương thực bình quân /người/năm đạt 610,28 kg, tăng 57,28 kg so với năm 2015 và đạt 109% mục tiêu NQ; tỷ lệ hộ nghèo còn 25,88%, bình quân mỗi năm giảm 2,6%, đạt 130% NQ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt… Trong giai đoạn 2015-2020, đã phát hiện mới 54 gương điển hình tiên tiến; trong đó, bình xét được trên 20 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào TĐYN là các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, đại diện các mô hình phát triển KT-XH, QP-AN.

Với khẩu hiệu “Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua”, huyện Bắc Mê đã phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 3,26 vạn tấn. Giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng cây hàng năm đạt 56,05 triệu đồng/năm. Tỷ trọng giá trị chăn nuôi, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 36,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 177 tỷ đồng…

Tham luận tại Đại hội, đại diện các điển hình tiên tiến trong huyện đã chia sẻ những khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện phong trào TĐYN ngày càng hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Đại hội đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng 62 tập thể và 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐYN của huyện Bắc Mê, giai đoạn 2015 - 2020.

* Chiều 14.7, Sở Giao thông – Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015 – 2020.

Lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Thông qua việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”. Trong 5 năm qua, Sở Giao thông – Vận tải đã thu được kết quả nổi bật với 95% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, 90% tập thể đạt lao động tiên tiến, 12% cá nhân đạt Danh hiệu chiến sĩ Thi đua cơ sở; toàn Ngành được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cùng với đó, Sở cũng là lá cờ đầu trong việc tham gia các phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”; Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; “ Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” với kết quả ủng hộ trên 110 triệu đồng…

Tại hội nghị, Sở Giao thông – Vận tải đã phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – bứt phá – hiệu quả”. Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI; 11 tập thể và 16 cá nhân được Sở Giao thông – Vận tải biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

