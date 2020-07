Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

BHG - Chiều 8.7, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ; UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 9 - 10.8. Chính phủ giao chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương; thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của thanh tra Chính phủ. Năm nay, Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang có 29 điểm thi, 264 phòng thi với 5.638 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, Sở GD&ĐT đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban thư ký, các tổ công tác điểm thi, tổ phục vụ hội đồng thi; chuẩn bị tổ chức cho học sinh thi thử trực tuyến để làm quen với cấu trúc bộ đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT; hỗ trợ kinh phí ôn tập cho 2.642 học sinh diện chính sách; tổ chức tập huấn quy chế thi cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác kiểm tra, thanh tra kỳ thi. Các trường học tích cực tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ thi và ban hành các kế hoạch triển khai công tác tổ chức kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Trưởng BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 báo cáo quá trình chuẩn bị kỳ thi

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề xuất các giải pháp tổ chức thành công kỳ thi như: Chuẩn bị các phương án, điều kiện ứng phó với tình huống thời tiết xấu; thực hiện chế độ báo cáo; công tác tổ chức kiểm tra, thanh tra; hỗ trợ cán bộ coi thi và thí sinh dự thi.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt để tổ chức thành công kỳ thi. Các thành viên BCĐ thi cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả công việc theo Chỉ thị số 1059/CT – UBND ngày 3.7.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. BCĐ thi cấp tỉnh triển khai nghiêm túc các công việc liên quan đến kỳ thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tốt công tác ôn tập cho thí sinh; tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo công tác thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan; đảm bảo chế độ báo cáo hàng ngày. Các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở vất chất phục vụ kỳ thi; đẩy mạnh tuyên truyền phụ huynh học sinh quan tâm, tạo điều kiện để các em có tâm lý tốt bước vào kỳ thi; đảm báo các phương án xử lý khi có các tình huống thiên tai xấu xảy ra ảnh hướng đến kỳ thi.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN