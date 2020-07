BHG - Sáng 7.7, tại Quảng trường 26.3, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an tổ chức Hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vòng loại khu vực I năm 2020. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; lãnh đạo Cục công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an; lãnh đạo một sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Công an các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Hà Giang là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi.

Khai mạc Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng loại Khu vực I năm 2020.

Tham gia hội thi có 187 vận động viên của 7 đội thuộc Công an các tỉnh nêu trên, tham gia 3 nội dung thi, gồm: Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người, chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực chuẩn bị cho Đại hội khỏe vì ANTQ lần thứ 8 và là dịp để các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH công an các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong thực tế. Đồng thời rèn luyện nâng cao thể lực, trình độ kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và khả năng phối hợp xử lý các tình huống cháy nổ, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức PCCC cho người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa và quà cho các đội tuyển tham gia hội thi

Phát biểu chào mừng hội thi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Trong những năm qua, tình hinh kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển nhanh, bền vững, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị có quy mô ngày càng lớn, từ đó dễ có nguy cơ xảy ra các sự cố, tai nạn, cháy nổ trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống, mức độ thiệt hại càng phức tạp và nghiêm trọng. Chính vì vậy, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm chỉ đạo công tác PCCC&CNCH ngay từ cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC ngày càng chuyên nghiệp.

Kết thúc hội thi, đội tuyển Công an tỉnh Lạng Sơn đạt giải Nhất; đội tuyển Công an tỉnh Lào Cai đạt giải Nhì; đội tuyển Công an tỉnh Hà Giang đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tuyển có thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi.

Các vận động viên tham gia các nội dung thi

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho đại diện các đội đoạt giải.

