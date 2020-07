Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 6.7, HĐND huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ 10, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa, chúc mừng các đồng chí chuyển công tác, nghỉ chế độ.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà: Triệu Trung Hiệp, nguyên Chủ tịch HĐND huyện; ông Hoàng Văn Minh, nguyên Trưởng Công an huyện; ông Lê Minh Luật, Chính trị viên Ban CHQS huyện và bà Nguyễn Thị Va, Trưởng Ban KT - XH, HĐND huyện do nghỉ chế độ và chuyển công tác khác. Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện. Trọng tâm là báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý...

Báo cáo đánh giá tại Kỳ họp cho thấy, 6 tháng đầu năm các ngành, các xã, thị trấn của huyện đã có nhiều cố gắng, tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm, có 13/53 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 17/53 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 100%, 7/53 chỉ tiên đạt từ 50 đến dưới 70%, 12/53 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 72,4% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 72,2% so với kế hoạch huyện giao; tiến độ thu ngân sách đảm bảo, một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt... Đồng thời, tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH, bảo đảm QP – AN trên địa bàn và biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN – ĐỨC NINH