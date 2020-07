Các ban, ngành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

BHG - * Sáng 8.7, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) - Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết phong trào Thi đua yêu nước ngành Thanh tra tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo UBKT, Thanh tra các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT, Thanh tra các cấp, các ngành đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền triển khai, quán triệt quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra bám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, UBKT các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và UBKT cơ sở tiến hành kiểm tra 221 cuộc đối với 109 tổ chức Đảng và 311 đảng viên; giám sát 115 cuộc đối với 120 tổ chức Đảng và 130 đảng viên; công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện tốt. Toàn ngành Thanh tra triển khai 57 cuộc thanh tra tại 175 đơn vị. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là việc thực hiện quy trình về công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự cấp ủy và UBKT các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, 2019.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai trên 472 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.096 đơn vị, kịp thời phát hiện các vi phạm. Các cấp, các ngành tiếp 3.417 lượt, với trên 3.000 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tiếp nhận và xử lý trên 5.000 đơn; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 97,2%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành kiểm tra, thanh tra toàn tỉnh đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí nhấn mạnh các nội dung toàn ngành cần tập trung thực hiện, đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kiên trì, quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là kiểm tra, giải quyết đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng và thực hiện tốt công tác phối hợp thẩm định nhân sự cấp ủy; chú trọng thanh tra trách nhiệm công vụ, thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm; làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đối với cán bộ, đảng viên trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, có 2 tập thể và 3 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, 2019; Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước ngành Thanh tra tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào Thi đua yêu nước trong ngành Thanh tra, giai đoạn 2020 - 2025.

* Sáng 8.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan trong khối khoa giáo – tuyên truyền. Dự tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố…

6 tháng đầu năm 2020 công tác tuyên giáo của tỉnh được triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố đã tổ chức được 306 hội nghị quán triệt tới hơn 12.000 lượt cán bộ, đảng viên về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đã thẩm định, cho in ấn, phát hành 27 cuốn lịch sử đảng, truyền thống cấp xã, thị trấn và 1 cuốn lịch sử đảng bộ cấp huyện. Định hướng công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chỉ đạo triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư, Thường trực Tỉnh ủy triển khai có chất lượng các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai có chất lượng các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, cổ vũ các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng, Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Chú trọng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo quê hương, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh. Động viên, cổ vũ nhân dân trên địa bàn thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT – XH trong năm 2020…

* Sáng 8.7, Sở Công thương tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Công thương. Tới dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Quyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

6 tháng đầu năm, ngành Công thương đã tích cực triển khai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thời tiết khô hạn, một số doanh nghiệp thủy điện duy trì hoạt động chỉ đạt 70% công suất; ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, nông – lâm sản khó khăn về nguyên liệu đầu vào hoặc không tìm được đầu ra cho sản phẩm; du lịch, dịch vụ, thương mại gặp nhiều khó khăn... Do đó, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 7,19%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp (theo giá thực tế) ước đạt trên 2.551 tỷ đồng, giảm 2,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 4.987 tỷ đồng, giảm 5,57%, trong đó có nhiều chỉ số giảm sâu như lưu trú giảm 38,06%, du lịch lữ hành giảm 44,93%, dịch vụ ăn uống giảm 24,66%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 110 triệu USD, giảm 35,9% và chỉ đạt 26,9% kế hoạch năm.

Nhiều giải pháp đã được đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp đưa ra để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2020 như: Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và ngành để tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng cho các dự án thủy điện, đẩy nhanh tiến độ, sớm phát điện để tăng thu cho ngân sách; tăng cường quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trong nước thông qua chương trình kích cầu nội địa; tháo gỡ khó khăn cho khai thác, chế biến khoáng sản…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu ngành Công thương cần quyết liệt hơn nữa trong tham mưu cho UBND tỉnh; thay đổi tư duy, phương thức, phong cách điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm, ngành Công thương cần phân tích các giá trị sản xuất ngành công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trong chỉ tiêu tăng trưởng 7% GRDP của tỉnh năm 2020 để đề ra các giải pháp cụ thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, nhất là sớm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư thủy điện, quản lý vật liệu nổ và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm cam Sành niên vụ 2020 – 2021, sản phẩm chè và các sản phẩm đã được cấp chỉ dẫn địa lý, sản phẩm OCOP của tỉnh, gắn với các sự kiện quảng bá du lịch của tỉnh; phối hợp thực hiện tốt việc đánh giá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, cải thiện môi trường đầu tư…

* Sáng 8.7, Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo 13 hội đặc thù của tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2020, các đơn vị trong Khối đã triển khai việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, MTTQ thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; “Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, người có công, hộ nghèo xã biên giới”... Tiêu biểu như Hội Khuyến học đã có trên 120 nghìn gia đình đăng ký thực hiện gia đình học tập, 1.637 dòng họ đăng ký dòng họ học tập; Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và công bố trao Giải thưởng giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XI, năm 2020; Hội Làm vườn tổ chức 2.620 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ làm vườn giỏi; Hội Đông y các cấp đã khám và điều trị cho 90.284 lượt người bệnh; Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức 20 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.595 đơn vị máu với hơn 3 nghìn lượt người tham gia…

Tại Hội nghị, 13 đơn vị của Khối đã tập chung thảo luận, đánh giá những mặt còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị; nhân rộng các điển hình tiên tiến; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng...

