Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 35

BHG - Chiều 6.7, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 35 nhằm đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm 2020 và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể không phải là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu quán triệt các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời và chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này tỉnh ta vẫn đang ngăn chặn thành công đại dịch Covid-19, KT – XH tiếp tục phát triển, QP – AN được đảm bảo và tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành chương trình làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu, với quyết tâm không điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm gắn với chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vận dụng kinh nghiệm, phát huy trách nhiệm và thực tiễn lãnh đạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tiếp tục có tư duy đổi mới, tích cực và hiệu quả, tập trung đóng góp các ý kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm vào các dự thảo báo cáo trình tại hội nghị để hoàn thành các mục tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo công tác lãnh chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và tình hình phát triển KT – XH, đảm bảo AN – QP 6 tháng đầu năm trình bày tại hội nghị nêu rõ: BTV Tỉnh ủy tiếp tục duy trì thực hiện tốt cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy chế làm việc; chủ động, linh hoạt, đổi mới trong lãnh, chỉ đạo vừa duy trì phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, vừa chống dịch bệnh Covid – 19 hiệu quả; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc và những nhiệm vụ mới phát sinh; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch, phát triển đô thị, trật tự xây dựng; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo hiệu quả…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) tuy thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn tăng 0,43% so với cùng kỳ 2019; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 980 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch T.Ư giao; nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt trên 12.800 tỷ đồng, tăng trên 14%; có thêm 71 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc, 22 HTX được thành lập mới; cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án với tổng mức đầu tư trên 816 tỷ đồng; duy trì sĩ số học sinh, nhất là sau giãn cách xã hội do dịch bệnh đạt gần 98%; thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách với trên 3.100 nhà đã khởi công, 2.421 hộ đã hoàn thành; đảm bảo tốt an ninh trật tự, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tăng trưởng của nhiều lĩnh vực như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa giảm 5,57% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm 34,9%; lượng khách du lịch đến tỉnh giảm 61%; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 7,19%...

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh báo cáo sơ kết Đề án 22 của BTV Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng được nghe và nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển vùng kinh tế động lực, giai đoạn 2016 – 2020; báo cáo sơ kết Đề án 22 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Vàng Seo Cón và Thượng tá Lại Tiến Giang.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh cũng đã công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chuẩn y đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang và Thượng tá Lại Tiến Giang, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang giữ chức Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin, ảnh: Duy Tuấn