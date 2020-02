BHG - Ngày 2.2, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 180/UBND-VHXH, ngày 2.2.2020 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Trung ương và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, hạn chế thấp nhất tử vong; phải chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết hơn nữa và phải có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này theo phương châm 4 tại chỗ, không để lan rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác chống dịch tại Hoàng Su Phì

Công văn yêu cầu hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội; tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du Xuân, tham gia lễ hội. Cán bộ, công chức không tham gia lễ hội để làm gương cho người dân. Nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát, quản lý việc này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì phối họp với các ngành Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh và các thông tin xấu, độc. Phát hiện cơ sở nào có hành vi găm hàng, tăng giá thì xử phạt và đề nghị cấp có thẩm quyền rút ngay giấy phép kinh doanh.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chỉ đạo:

- Rà soát số lao động theo hợp đồng và tự do hiện nay đã từ vùng dịch về địa phương để phối hợp với ngành y tế theo dõi, giám sát.

- Rà soát số lao động theo hợp đồng và tự do hiện nay đang lao động tại Trung Quốc chưa về địa phương.

- Kể từ ngày 1.2.2020 tất cả các trường hợp lao động theo hợp đồng và tự do khi nhập cảnh về địa phương qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy thì phải cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh (UBND thành phố chịu trách nhiệm bố trí ăn, nghỉ và phối hợp với ngành y tế quản lý theo dõi, giám sát). Đối với các trường hợp khi nhập cảnh về địa phương qua Cửa khẩu Xín Mần, Săm Pun và các lối mở UBND huyện bố trí nơi cách ly, ăn, nghỉ tại xã nơi nhập cảnh và phối hợp với ngành y tế theo dõi, giám sát trong vòng 14 ngày.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm Trưởng ban, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và của Sở Y tế trên tinh thần 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn. Đồng thời nắm bắt và quản lý, giám sát chặt chẽ số lao động theo hợp đồng và tự do từ vùng dịch trở về địa phương.

- Chỉ đạo triển khai việc phun khử trùng tại các trường học trước khi học sinh đến học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ưu tiên cho các trường học bán trú.

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona:

- Bs Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế: 0904.186.390.

- Bs Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, ĐT: 0915033768.

- Bs Đỗ Thị Mỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế: 0911.496.996.

Đ.T