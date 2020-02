Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng (Mèo Vạc)

BHG - Ngày 3.2, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có các buổi làm việc lãnh đạo các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng (Mèo Vạc) nhằm nắm bắt tình hình trước, trong và sau Tết; công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona gây ra. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Mèo Vạc, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Sơn Vĩ.

Trong dịp Tết Nguyên đán, 3 xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng đã lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cho nhân dân đón Tết trong niềm vui trọn vẹn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, người cô đơn, có công với cách mạng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Cung cấp, quản lý tốt các mặt hàng hóa nhu yếu phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến trong dịp Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không có các vụ việc phức tạp xảy ra... Đối với việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona, sau khi nhận được sự chỉ đạo của tỉnh và UBND huyện Mèo Vạc, các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Xín Cái và các đơn vị chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập các đội, tổ công tác; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở qua biên giới; tiến hành tuyên truyền cho nhân dân về tình hình của dịch bệnh, tuyệt đối không để cư dân qua lại biên giới. Tiến hành tổ chức phun thuốc phòng dịch tại các chốt chặn và các khu vực đông dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra tại Mốc 519, xã Sơn Vĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu: Các xã ngoài việc triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của năm 2020 cần tiến hành tổ chức họp bàn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cử cán bộ xuống các thôn, xóm tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân biết sự nguy hiểm, cần thiết trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona có thể gây ra. Có phương án tiếp nhận công dân lao động từ Trung Quốc về và bố trí phòng cách ly riêng đảm bảo đủ thời gian theo quy định để tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh, lây lan ra cộng đồng. Duy trì và thành lập các tổ, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở không cho cư dân biên giới qua lại thăm thân trong thời gian dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp như hiện nay; huyện Mèo Vạc, các xã bố trí nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng để mua và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho những người trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch bệnh; tạm thời ngừng việc họp chợ đối với cư dân hai bên biên giới...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra khu vực cách ly tại Trạm y tế xã Sơn Vĩ

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo các xã, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã đến kiểm tra tại Mốc 519, thăm Tổ công tác phòng chống dịch Corona tại thôn Lũng Làn, kiểm tra khu vực cách ly tại Trạm y tế xã Sơn Vĩ; thăm, kiểm tra Mốc 456, thăm cơ sở hạ tầng tại Trạm kiểm soát liên ngành Săm Pun, xã Thượng Phùng.

Đồng chí Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Xín Cái và Thượng Phùng.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC