Triển khai công tác quốc phòng năm 2020

BHG - Chiều 10.1, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố…

Nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2019, công tác quốc phòng của tỉnh được quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện. Nhận thức của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng không ngừng nâng cao. Công tác quản lý, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn chủ động, kịp thời. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được củng cố, trang bị đồng bộ, huấn luyện cơ bản, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Duy trì hiệu quả hoạt động 5 tiểu đội dân quân luân phiên thường trực tại các xã biên giới, trọng điểm về quốc phòng, an ninh… Trong năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã bàn giao 850 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu…

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác quốc phòng năm 2019. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng vũ trang quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng. Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó âm mưu, thủ đoạn chống phá, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bám sát chương trình hành động của UBND tỉnh để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng. Mặt khác, thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm chắc tình hình trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tích cực phát huy vai trò nòng cốt, hỗ trợ các địa phương xây dựng Nông thôn mới; có công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Tại hội nghị, 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019 và 5 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019 vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG