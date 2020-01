Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng năm 2020

BHG - Ngày 10.1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự 11 huyện, thành phố và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS - QP.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nắm bắt, dự báo, đánh giá tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, từ đó, rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung vào phương án phòng, chống thiên tai. Đồng thời, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới, qua đó đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, khẳng định. Năm 2019, Hà Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP. Trước dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí đề nghị Đảng bộ quân sự tỉnh cần chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp để nắm chắc tình hình, đưa ra những dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang mạnh cả về chính trị và sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, yêu cầu: Trong thời gian tới Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần đưa ra dự báo chính xác liên quan đến đặc điểm tình hình của địa phương, nhất là những vấn đề nổi cộm, tình hình an ninh trật tự, an ninh thông tin; những vấn đề khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong nhân dân để chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: Đức Dũng - Quốc Hoàn