Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chúc Tết tại Vị Xuyên

BHG - Sáng 14.1, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến chúc Tết và tặng quà lực lượng vũ trang và gia đình chính sách trên địa bàn Vị Xuyên. Cùng đi trong đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu II; lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn có thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Vị Xuyên.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà Tết huyện Vị Xuyên

Tặng quà Tết huyện Vị Xuyên, Ban CHQS huyện, Đoàn Kinh tế quốc phòng 313, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Trung Tướng Lê Hiền Vân đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương. Đồng chí đánh giá cao những kết quả huyện Vị Xuyên đã đạt được trên mọi lĩnh vực trong năm qua, cũng như mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với phương châm “nhà nhà có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức các hoạt động cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vui Xuân đón Tết vui tươi, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm; các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn chặt chẽ, đảm bảo an ninh, trật tự.

Trước đó, Trung tướng Lê Hiền Vân cùng đoàn công tác đã dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; thăm, chúc Tết nạn nhân chất độc màu da cam Dương Văn Lượng, tổ 15 và gia đình ông Nguyễn Trọng Đải, tổ 18, thị trấn Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh (Huyện Vị Xuyên)