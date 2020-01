Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ lão thành, nguyên cấp uỷ viên cấp tỉnh qua các thời kỳ

BHG - Nhân dịp đón Xuân Canh Tý, chiều 13.1, tại hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên cấp ủy viên cấp tỉnh qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy…

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị năm 2019; một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Năm qua, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 406.251 tấn, tăng 0,2% so với kế hoạch; toàn tỉnh có hơn 200 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và trong năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác quy tụ dân cư đã di chuyển được 3.269 hộ; thu ngân sách đạt 2.289 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 10.858 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực, thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh, như: Tập đoàn TH, Vingroup, FLC. Đặc biệt tỉnh đã tổ chức Lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở, toàn tỉnh đã có 1.218 hộ triển khai xây dựng và hoàn thành để có nhà mới đón Tết Canh Tý. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố. Bước sang năm 2020, tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thẳng thắn, cởi mở đóng góp ý kiến với BTV Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên cấp ủy viên cấp tỉnh bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển, vị thế của Hà Giang đang được nâng cao. Tạo bầu không khí dân chủ và dư luận xã hội đồng thuận trước những quyết sách, định hướng lớn về phát triển KT-XH. Đồng thời, mạnh dạn góp ý về những hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của tập thể BTV; những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất với BTV Tỉnh ủy một số vấn đề, như: Để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp cần nghiên cứu kỹ và chuẩn bị tốt về nhân sự, chống mọi biểu hiện tiêu cực. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm tới mô hình kinh tế HTX; có giải pháp để nâng cấp các trung tâm xã thực sự là trung tâm chính trị, xã hội, thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Cần phải đánh giá khách quan lại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, nhất là hạ tầng du lịch ở vùng Cao nguyên đá...

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo khái quát tình hình KT-XH của tỉnh trong năm 2019.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên cấp ủy viên cấp tỉnh qua các thời kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, khẳng định: BTV Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để cùng với tập thể thảo luận từng vấn đề để cụ thể, tiếp tục đổi mới, đột phá, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời trên tinh thần cầu thị và lắng nghe, trong thời gian tới mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên là lãnh đạo tỉnh để tập thể BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Đàm Văn Bông, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh tham gia góp ý tại buổi gặp mặt.

Tin, ảnh: Phi Anh