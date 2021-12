Khởi tố điều tra đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ

BHG - Ngày 21.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Hoàng Văn Binh, sinh năm 1985, trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Bị can Hoàng Văn Binh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 12.12, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn Binh có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ 9,2 kg thuốc nổ và 56 kíp nổ. Cơ quan An ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trung Thực