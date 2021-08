Cảnh báo tội phạm giết người và cố ý gây thương tích do mâu thuẫn

BHG - Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ những năm trước. Tuy nhiên, đáng chú ý nổi lên loại tội phạm giết người thân và cố ý gây thương tích do mâu thuẫn xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ án giết người, 13 vụ cố ý gây thương tích; cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 25 bị can, trong đó nhiều vụ án nạn nhân đã bị chính những người thân của mình ra tay sát hại.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lấy lời khai một đối tượng giết người tại huyện Yên Minh.

Qua điều tra, xác minh các vụ án cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do xuất phát từ những mâu thuẫn xã hội thuần túy nhưng không được giải quyết kịp thời. Do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, hành vi gây án bộc phát khi có mâu thuẫn xảy ra, dẫn đến những vụ án đau lòng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Điển hình như các vụ việc: Từ ngày 22 - 23.6, tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, do không kiềm chế được cơn nóng giận sau khi uống rượu, đối tượng Thào Sè Lử, 70 tuổi, dân tộc Mông đã liên tiếp dùng chân, tay đấm, đá vào ông Thào Nỏ Sùng, 59 tuổi, là em trai của Lử đến khi nạn nhân nằm bất động rồi bỏ đi, khi được phát hiện thì nạn nhân đã tử vong. Tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, đối tượng Hoàng Duy Thành, trú tại xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì đã dùng dao sát hại vợ cũ vừa ly hôn là chị Nguyễn Thuý Hậu, hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước đó vào ngày 21.6, tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, cũng do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, đối tượng Vàng Chúng Lình đã xảy ra xô xát, đánh nhau làm cháu trai của mình là Vàng Mí Pó bị rơi xuống ta luy âm gây chấn thương nặng, phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch...

Các vụ việc trên đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng gây án tàn bạo, mất nhân tính nhằm tước đoạt mạng sống hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của của những người xung quanh. Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp, dễ hiểu, nhất là tuyên truyền về quy định của pháp luật hình sự, chế tài xử lý nghiêm khắc đối với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; cảnh báo các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và hậu quả đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, trong từng thôn, bản, từng gia đình, dòng họ, phát hiện sớm các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để có phương án giải quyết kịp thời, ngăn ngừa các vụ việc xô sát, có tính chất bạo lực, tình trạng sử dụng rượu, bia dẫn đến có hành vi côn đồ, càn quấy, đe dọa người khác...

Nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa cho người dân, khi phát hiện những mẫu thuẫn trong cộng đồng dân cư và gia đình, cần chủ động can ngăn và phản ánh nhanh nhất đến cơ quan Công an, hoặc thông báo kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, trưởng dòng họ để được giải quyết từ sớm, không để mâu thuẫn tích tụ lâu ngày dẫn đến xảy ra tội phạm. Đồng thời chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh với các loại tội phạm; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT và người có uy tín tại các thôn, bản, khu phố; duy trì, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Trung Thực (Công an tỉnh)