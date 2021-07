Cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

BHG - Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh ta nói riêng, xảy ra các trường hợp bị đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa của cơ quan Nhà nước và lực lượng chức năng, mạo danh là cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) của Bộ Công an và Công an tỉnh lừa đảo với các hình thức tinh vi như gọi điện thoại đến cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp để yêu cầu mua sách, tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC&CHCN với giá cao. Các tài liệu trên không được kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu do các đối tượng tự in ấn, xuất bản trái phép. Ngoài ra, các đối tượng dùng thủ đoạn đưa ra thông tin yêu cầu cơ quan chức năng sẽ tổ chức tập huấn hoặc kiểm tra xử lý vi phạm về PCCC với mục đích gây tâm lý lo lắng, hoang mang, sau đó yêu cầu người nghe phải thực hiện theo chỉ định của chúng.

Nhiều trường hợp đã bị lừa bởi chiêu trò gọi điện mua tài liệu về PCCC. (Trong ảnh: Bộ tài liệu PCCC mà kẻ giả danh lực lượng chức năng đã bán cho một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Vị Xuyên)

Để nâng cao cảnh giác, các tổ chức, cá nhân khi cần thực hiện thủ tục liên quan tới PCCC&CHCN cần tới Trung tâm hành chính công của tỉnh tại địa chỉ số 519, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang hoàn thiện thủ tục chính thống. Trong trường hợp khi cán bộ tới làm việc với các cơ quan, đơn vị đều có giấy giới thiệu và mặc đồng phục Công an Nhân dân theo quy định. Khi phát hiện các hành vi lừa đảo như trên, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phản ánh kịp thời đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0243.825.4659 của Cục Cảnh sát PCCC&CHCN.

Tin, ảnh: Hồng Cừ