Công an tỉnh liên tiếp triệt phá các ổ nhóm ma túy

BHG - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an tỉnh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các ổ nhóm ma túy tại địa bàn thành phố Hà Giang.

Cơ quan Công an lập biên bản vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn.

Cụ thể, vào hồi 1h30 phút ngày 16.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hà Giang tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, phát hiện tại phòng 8006, Khách sạn Phoenix, thuộc tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang có 5 đối tượng, gồm 3 nam, 2 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 đĩa bằng sứ màu trắng, 2 ống hút bằng tiền mệnh giá 10.000 VNĐ, 1 bộ loa đài, đèn nháy, 5 điện thoại di động và 2 xe ô tô. Qua kiểm tra và đấu tranh, các đối tượng khai nhận bản thân có sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lập biên bản bắt quả tang đối tượng Mai Thị Hòa.

Tiếp đó, vào hồi 1h45 phút ngày 16.5, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Mai Thị Hòa, sinh năm 1986, tạm trú tại số nhà 67, tổ 12, phường Nguyễn Trãi có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Tiến hành khám xét đối tượng thu giữ 2 viên nén màu vàng cam và 1 gói chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp và ma túy đá) được cất giấu trong người. Mở rộng điều tra và khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm 24 viên nén màu vàng cam, tổng trọng lượng 9,32 gam và 4 túi nilon chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 4,55 gam, 1 cân điện tử và gần 74 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Thị Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Trung Thực (Công an tỉnh)