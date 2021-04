Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới

BHG - Hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về mua bán người (MBN). Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác; đẩy mạnh tuyên truyền; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ) tuyên truyền phòng chống mua bán người.

Tỉnh ta có đường biên giới dài trên 277 km với 34 xã, thị trấn thuộc 7 huyện tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng cấu kết, móc nối với các đối tượng ở nội địa và ngoại biên, hình thành đường dây dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em bán sang Trung Quốc. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ người dân tộc thiểu số có nhu cầu đi Trung Quốc tìm việc làm, hoặc số phụ nữ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, khó khăn về kinh tế, thiếu sự quan tâm của gia đình. Thủ đoạn của các đối tượng MBN là lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế, khó khăn về điều kiện kinh tế, nhu cầu việc làm, thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận, làm quen, hứa hẹn đi sang Trung Quốc làm thuê với thu nhập cao hoặc lấy chồng giàu có… nhưng thực chất là lừa nạn nhân thu lợi bất chính.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt của các đối tượng MBN; vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới gắn với công tác phòng, chống tội phạm với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn biên giới, tuyên truyền trong các khu cách ly y tế. Trong năm 2020 đã tuyên truyền được 301 buổi/6.755 lượt người nghe. Xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ xác minh dấu hiệu nghi vấn của tội phạm MBN trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh và các đơn vị trong công tác trao đổi thông tin, tình hình tuyên truyền phòng, chống tội phạm MBN trên địa bàn biên giới. Duy trì chế độ trao đổi nghiệp vụ, tiếp nhận công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả; đề nghị xác minh, giải cứu, hồi hương những nạn nhân bị mua bán. Qua đó, trong năm 2020, BĐBP đã tiếp nhận 2 nạn nhân do lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu và trao trả; gửi 3 thư cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc đề nghị phối hợp xác minh, giải cứu nạn nhân bị mua bán; tiếp nhận 6 vụ liên quan đến hoạt động của tội phạm MBN, xảy ra ở các Đồn Biên phòng Tùng Vài, Phó Bảng, Đồng Văn và Xín Cái. Xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án liên quan đến tội phạm MBN, khởi tố điều tra 3 vụ/7 đối tượng; giải cứu 3 phụ nữ và 1 trẻ em. Ngoài ra, BĐBP đã tiếp nhận 3 tin báo/3 nạn nhân có dấu hiệu liên quan đến hoạt động của tội phạm MBN.

Với sự đấu tranh quyết liệt của BĐBP tỉnh, các lực lượng phối hợp và sự ủng hộ, tham gia của người dân, công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới đạt hiệu quả tích cực; tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; các hoạt động vi phạm pháp luật được kiềm chế, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Thanh Thủy