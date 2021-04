Mạnh tay chống hàng giả, hàng nhái

BHG - Những tháng đầu năm 2021, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ Quản lý thị trường huyện Vị Xuyên kiểm kê số hàng hóa thu giữ.

Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Hà Giang, khẳng định: Thời gian qua, Cục QLTT luôn chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, ngành chức năng; chỉ đạo các Đội QLTT chủ động nắm bắt diễn diến tình hình thị trường; thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát cụ thể theo từng nội dung, tính chất của từng địa bàn. Theo ghi nhận, tình hình hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cặp cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh không phức tạp do lực lượng chức năng của cả Việt Nam và Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên biên giới có chiều hướng gia tăng, do vậy các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý người, phương tiện qua lại biên giới; không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh để buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hàng hóa bày bán tại khu vực chợ trung tâm thành phố Hà Giang.

Đặc biệt, Cục QLTT tỉnh xây dựng kế hoạch đi kiểm tra đột xuất và mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu tại các địa bàn trọng điểm, trong đó chú trọng kiểm tra các sản phẩm, nhóm sản phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành, mặt hàng thực phẩm đóng gói sẵn, thuốc bảo vệ thực vật và hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

Chỉ tính riêng trong quý 1, lực lượng QLTT tỉnh tiến hành kiểm tra 265 vụ và xử lý vi phạm hành chính 202 vụ, với 222 hành vi vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 782 triệu đồng. Trong đó có vụ việc điển hình như: Ngày 17.3, Đội QLTT số 8 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tạp hóa tại tổ 5, thị trấn Yên Minh (Yên Minh) do bà Vùi Thị Miên làm chủ, phát hiện 745 sản phẩm là sữa tươi tiệt trùng mang nhãn hiệu Vinamilk, Ba Vì, IZZi và nước mắm mang nhãn hiệu Phú Quốc đã quá hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm. Đội QLTT số 8 đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Vùi Thị Miên số tiền 4.000.000 đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa quá hạn sử dụng nêu trên. Cùng ngày 17.3, Đội QLTT số 3 tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty May mặc Cường Thuận, tại thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang do ông Lê Văn Cường làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 7 công nhân đang thực hiện hành vi may gia công 1.100 sản phẩm là quần soóc đã gắn nhãn hiệu Nike, Adidas. Tang vật thực hiện hành vi là 3,5 kg tem nhãn hiệu Adidas; 0,3 kg tem nhãn hiệu Nike DRI – FIT; phương tiện máy móc thực hiện hành vi may các tem nhãn hiệu nổi tiếng. Đội QLTT số 3 đã ra quyết định tạm giữ 1.100 sản phẩm cùng 6 máy móc là phương tiện dùng gia công sản phẩm để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 14.3, Đội QLTT số 6 kiểm tra, phát hiện các mặt hàng là thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tân dược do nước ngoài sản xuất tại chợ trung tâm thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ trốn nhằm trốn tránh việc xử lý vi phạm và để lại toàn bộ số hàng hóa gồm 98 kg thuốc bảo vệ thực vật và 13 kg thuốc tân dược. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản gi nhận lại toàn bộ sự việc và tạm giữ số hàng hóa nêu trên dưới sự chứng kiến của các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật…

Đội trưởng Đội QLTT số 2 (Vị Xuyên – Bắc Mê), Nguyễn Xuân Thực cho biết: Hiện nay, ngoài việc làm giả hàng của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, các đối tượng còn làm giả hàng có thương hiệu tốt trong nước, được người tiêu dùng ưa chuộng. Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, mạnh tay của các lực lượng chức năng rất cần người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng trong việc lựa chọn, mua sắm, đặc biệt là nâng cao sự hiểu biết để phân biệt hàng thật và hàng nhái, hàng kém chất lượng.

