Tiếp tục tiếp nhận 4 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Chiều 27.4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 4 công dân do Công an huyện Ma Ly Pho, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân.

Qua xác minh ban đầu, 4 công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các huyện Đồng Văn, Yên Minh. Những công dân này vượt biên trái phép sang Trung Quốc với mục đích lao động tự do nên bị lực lượng chức năng phía bạn bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phun khử trùng đồ dùng cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế và đưa các đối tượng về Trạm Y tế xã Thanh Thủy cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Kim Khánh (Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy)