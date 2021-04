Khởi tố đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản

BHG - Vừa qua, Công an huyện Mèo Vạc đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Trần Văn Trọng, sinh năm 1981, trú tại thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Trần Văn Trọng.

Trước đó, ngày 9.4, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Mèo Vạc phát hiện xe Ford Transit do anh Trần Văn Trọng điều khiển qua địa phận thôn Nà Sang, xã Tát Ngà. Trên xe chở 95 khúc gỗ nghi là cây bách xanh có hình thù khác nhau. Qua kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc số gỗ trên thì Trọng không xuất trình được giấy tờ, Công an huyện đã tạm giữ phương tiện, tang vật để xác minh làm rõ.

Ngày 23.4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mèo Vạc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Trọng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trọng khai toàn bộ số gỗ được mua tại khu vực Tráng Kìm, huyện Quản Bạ để đem về Lạng Sơn bán kiếm lời. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)