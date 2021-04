Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

BHG - Sáng 23.4, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Ban Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ mới ban hành trong năm 2020; những nội dung mới của Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Theo đó, Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ gồm 9 chương, 54 điều, được ban hành ngày 24.11.2020. So với Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Nghị định số 136 đã sửa đổi, bổ sung 47/58 điều, bãi bỏ 10/58 điều, bổ sung 6 điều. Nghị định gồm một số nội dung cơ bản: Quy định về phòng cháy; quy định về chữa cháy; quy định về lực lượng PCCC; quy định về phương tiện PCCC; quy định về kinh doanh dịch vụ PCCC; quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong hoạt động PCCC; quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC…

Các đại biểu cũng đã được thông tin các thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành các quy định của Luật PCCC và Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ như: Thông tư số 139/2020 quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 141/2020 quy định công tác kiểm tra về PCCC và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 147/2020 quy định biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Thông tư số 17/2021 quy định về bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các lực lượng tham gia PCCC, UBND các cấp, các ngành, đoàn thể nắm được những văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ mới ban hành để phục vụ hiệu quả công tác an toàn PCCC tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG