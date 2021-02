Thêm một vụ vận chuyển 90kg pháo trái phép bị bắt giữ

BHG - Tối 4.2, tại thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, Công an xã Thượng Sơn và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy thuộc Công an huyện Vị Xuyên đã phục kích, phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Phú, 22 tuổi; Nguyễn Văn Phong, 25 tuổi; Thèn Văn Huy, 26 tuổi, cùng trú tại thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép 90 kg pháo, gồm 2 loại pháo hoa và pháo cù. Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ thành công vụ vận chuyển pháo trái phép, ngày 5.2, lãnh đạo Công an huyện Vị Xuyên đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tin, ảnh: Tuấn Sơn (Công an huyện Vị Xuyên)