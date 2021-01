Cảnh báo tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ dịp Tết

BHG - Cứ vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ có chiều hướng gia tăng, nhất là trên tuyến biên giới. Các đối tượng ngày càng hoạt động hết sức tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Công an lập biên bản thu giữ số pháo nổ vận chuyển trái phép. Ảnh: TRUNG THỰC

Qua 1 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 15.12.2020 đến 15.01.2021), lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 8 vụ, 10 đối tượng, thu giữ gần 800 kg pháo nổ các loại. Điển hình: Ngày 20.12, Công an huyện Bắc Mê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Xuân Chính, trú tại thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 11K-2639, trên xe chứa 20 hộp pháo nổ có trọng lượng 30 kg. Quá trình đấu tranh, thu giữ thêm 58,3 kg pháo nổ được đối tượng cất giấu ở cống nước dọc đường; tại nơi ở của Chính, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 22,5 kg được đối tượng cất giấu. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ gần 111 kg. Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Mê điều tra xử lý theo quy định.

Ngày 6.1, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Quản Bạ phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Như Dao và Nguyễn Đình Ngần cùng trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về hành vi vận chuyển trái phép 410 kg pháo nổ. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên do Hoàng Như Dao mua của một người không rõ họ tên với giá 60,2 triệu đồng, nhận hàng tại xã Sà Phìn (Đồng Văn) và thuê Nguyễn Đình Ngần cùng vận chuyển số pháo trên về tỉnh Tuyên Quang với mục đích tiêu thụ, bán kiếm lời.

Trước đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Đồng Văn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Bình Tỉnh, trú tại xã Đồng Yên (Bắc Quang) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 61A- 451.95, đang chở 110 kg pháo nổ đi tiêu thụ.

Do việc buôn bán pháo mang lại lợi nhuận cao, để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi với nhiều phương thức mới. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Đồng thời, cảnh báo tới mọi người dân, nhất là các thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vì lợi nhuận trước mắt mà có hành vi vi phạm pháp luật, để lại hậu quả đáng tiếc, lâu dài...

Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng pháo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày 11.01.2021. Điểm mới của nghị định là Chính phủ cho phép doanh nghiệp, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được sản xuất, sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ. Loại pháo hoa mà người dân được phép sử dụng là pháo hoa chỉ gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây tiếng nổ và người dân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Vì vậy, đề nghị mọi người dân cần lưu ý và phân biệt được pháo hoa và pháo hoa nổ. Bởi nếu sử dụng pháo hoa nổ, pháo nổ đều là hành vi vi phạm pháp luật và hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

D.L