Tai nạn giao thông khiến 1 người chết tại Bắc Quang

BHG - Vào hồi 18h20 ngày 26.1, tại Km 0, khu vực ngã ba đường rẽ Quốc lộ 279 Quang Bình – Bắc Quang ra Quốc lộ II đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo với người điều khiển xe máy làm một người chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 89C - 077.28 kéo rơ-mooc biển kiểm soát 89R - 003.56 do Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1985, trú tại thôn Đông, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển đi theo hướng Quang Bình ra Quốc lộ II, đến khu vực đèn đỏ đã chèn qua xe máy biển kiểm soát 23E1-021.47 do Vũ Thị Tháp, sinh năm 1974, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình điều khiển đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả chị Tháp tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bắc Quang đã nhanh chóng có mặt để tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định, do tài xế xe ô tô đầu kéo điều khiển không giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Chí Cường (Bắc Quang)