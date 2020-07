Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng về COVID-19 trên Facebook

Lợi dụng tình hình dịch COIVD-19 diễn biến phức tạp, một phụ nữ ở Huế đã đăng tin sai sự thật phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên mạng xã hội Facebook.

Đối tượng tung tin thất thiệt lần này là bà Vương Thị Thanh Huyền (sinh năm 1995, trú thành phố Huế) - chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Vương Huyền Túi”. Đối tượng này đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Vương Huyền Túi”.

Trước đó, vào tối 27/7, bà Huyền đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook rồi tải về và đăng trên trang Facebook cá nhân Vương Huyền Túi (Fb Mới) của mình. Bài đăng có nội dung: “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Nếu ai có ý định đi du lịch khi vé đang rẻ thì hãy suy nghĩ lại bằng sự thấu đáo của mình… Tuần sau là mốc quan trọng!!! Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mức 100-500 ca! và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca!...”.

Đến sáng 28/7, sau khi được nhắc nhở, bà Huyền nhận ra việc làm của bản thân là không đúng nên đã chủ động gỡ bài đăng này. Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế và phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, bà Huyền thừa nhận nội dung thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Bà Huyền khai rằng bản thân không có mục đích gì, không có ý định câu like hay câu view. Bà Huyền cũng đã viết cam kết không tái phạm hành vi này.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, hành vi của bà Huyền là lợi dụng việc cung cấp thông tin trên mạng để giả mạo cá nhân, phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Nội dung đăng tải thông tin trên vi phạm điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Trên cơ sở đó cùng với thái độ thành khẩn, chủ động gỡ bài đăng của bà Huyền, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế Trương Thế Phú đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Vương Thị Thanh Huyền.

