Khởi tố các đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

BHG - Ngày 23.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với 5 bị can đều cư trú trên địa bàn huyện Mèo Vạc, gồm: Vừ Mí Lừ (26 tuổi), Vừ Chá Pó (30 tuổi), cùng trú tại thôn Bản Chuối, xã Xín Cái; Vàng Mí Chứ (38 tuổi), Vàng Mí Xá (26 tuổi), cùng trú tại thôn Tìa Cua Si, xã Giàng Chu Phìn và Sùng Mí Pó (26 tuổi), trú tại thôn Sín Phìn Chư, xã Thượng Phùng.

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, rạng sáng 10.7, với phương thức sử dụng mạng xã hội (zalo, wechat) liên lạc qua điện thoại với các đối tượng, Vừ Mí Lừ sử dụng ô tô tải chở 14 công dân thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Tuyên Quang và Hà Giang đã được tập hợp tại thị trấn Mèo Vạc vượt biên sang Trung Quốc lao động, đến khu vực thôn Sả Nhè Lử, xã Xín Cái thì đã bị lực lượng Biên phòng và Công an xã phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14.7, Đồn Biên phòng Xín Cái đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng. Ngày 17.7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mèo Vạc ra quyết định chuyển vụ án hình sự cho Công an tỉnh Hà Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Phương Thúy