BCĐ 138 cụm các tỉnh phía Bắc giao ban 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 24.7, tại nhà khách Hà An (thành phố Hà Giang), Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan Thường trực BCĐ 138 cụm các tỉnh phía Bắc 6 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân; ban hành nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cùng tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. BCĐ 138 các địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội, kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm “tín dụng đen”, nhiều vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao… Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã phát hiện, xử lý 7.847 vụ tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; 5.039 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ; 8.856 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; gần 7.000 vụ tội phạm về ma túy.

Thông qua lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trao quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ Công an Nhân dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Giang.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn ra phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá Nhà nước, tung tin xuyên tạc; tội phạm chống người thi hành công vụ, đánh bạc, lừa đảo có xu hướng tăng; tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng còn xảy ra nhiều địa phương; công tác phòng ngừa còn hạn chế, số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng chưa bền vững…

Hội nghị đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương. Đặc biệt, chia sẻ những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm… Đồng thời, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đoàn đại biểu các tỉnh đã ủng hộ 21 triệu đồng cho đồng bào Hà Giang bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27.7, Văn phòng Bộ Công an trao tặng 7 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho 7 gia đình liệt sỹ và 4 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 4 đồng chí thương binh của Công an tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: Văn Long