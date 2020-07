BHG - Ngày 17.7, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh...

6 tháng đầu năm, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành chức năng, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện. Tình hình công dân xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do giảm; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực; tội phạm hình sự giảm về số vụ và số đối tượng; số vụ, số người chết do tai nạn giao thông giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bảo đảm an toàn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực, các cấp ủy, chính quyền đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Các cơ quan tư pháp đã tập trung điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm một số vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Công tác cải cách tư pháp được các ngành các cấp tăng cường thực hiện hiệu quả hơn, các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân các cấp phối hợp tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những ưu điểm, nguyên nhân hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Trung Thực