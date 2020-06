BHG - Phụ nữ lâu nay được coi là phái yếu, là người “giữ lửa” hạnh phúc gia đình; nhưng trong xã hội hiện đại, phụ nữ còn phát huy vai trò, trách nhiệm với xã hội, trong đó có “cuộc chiến” phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH)

Thực hiện chỉ đạo của T.Ư Hội và công tác phối hợp hoạt động với các ngành về phòng, chống tội phạm và TNXH; trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho trên 6.000 lượt cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, TNXH. 100% cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2020; trong đó, có nội dung “Gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy; không tham gia cờ bạc, mại dâm, hoạt động mê tín dị đoan và tuyên truyền, vận động người thân không vi phạm pháp luật và TNXH”; các cơ sở Hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật và TNXH. Hội LHPN các huyện, thành phố chủ động phối hợp với công an nắm thông tin, cập nhật danh sách số phạm nhân nữ đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp chị em tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội. Các cơ sở Hội tăng cường tập huấn, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn tín dụng phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế phát sinh TNXH.

Đặc biệt, tỉnh ta có đường biên giới dài, phần lớn phụ nữ là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người (MBN) rất cao. Để đẩy mạnh phòng, chống loại tội phạm này, các cấp Hội tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về Luật Phòng, chống MBN; phương thức, thủ đoạn lừa gạt của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm MBN. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống MBN; tham vấn tâm lý cho nạn nhân và người nhà nạn nhân bị MBN. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh của Úc triển khai Dự án “Phòng, chống mua bán người tại Hà Giang” với nhiều hoạt động hiệu quả như: Thành lập mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; hỗ trợ 540 triệu đồng cho 45 phụ nữ có nguy cơ cao bị MBN và trên 116 triệu đồng cho 11 nạn nhân bị mua, bán trở về để đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các cấp hội tiếp tục duy trì, nhân rộng hàng trăm mô hình, câu lạc bộ về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm tại cơ sở như: Tổ phụ nữ tự quản bảo vệ an ninh trật tự; hòm thư tố giác tội phạm; hội nàng dâu tự quản; CLB phòng, chống tội phạm và TNXH; không có người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật; xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với không TNXH; thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Phụ nữ tự quản, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng...

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Yến Nga, cho biết: “Phụ nữ là đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các loại tội phạm và TNXH, đặc biệt là tội phạm MBN và bạo lực gia đình; các giải pháp về phòng, chống tội phạm, TNXH thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức mọi mặt cho hội viên, phụ nữ trong việc tuân thủ pháp luật và cùng với các lực lượng chức năng từng bước đẩy lùi, ngăn chặn các loại tội phạm; giúp người dân ổn định cuộc sống”.

BIỆN LUÂN