Công an huyện Vị Xuyên vận động, thu hồi 104 khẩu súng tự chế

BHG - Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an huyện Vị Xuyên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ được chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã tiếp nhận 104 khẩu súng tự chế các loại của người dân đến giao nộp.

Các hộ dân giao nộp súng tự chế cho Công an xã Thanh Thủy

Để đạt được kết quả trên, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền; tăng cường cử lực lượng xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, đến từng gia đình tuyên truyền, vận động để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nêu rõ tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái quy định, để người dân hiểu và tự giác giao nộp.

Hà Trang (Vị Xuyên)