BHG - “Xử lý nghiêm việc thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh”, đó là chỉ đạo của đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của Công an tỉnh với Công an các huyện, thành phố vừa được tổ chức với nội dung về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Công an tỉnh hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch

Đến thời điểm hiện tại, Hà Giang chưa phát hiện trường hợp bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona. Tuy nhiên, do là địa bàn tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, lưu lượng người qua lại giao thương, du lịch và lao động rất cao. Các đơn vị phòng, Công an các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh; chủ động triển khai, có nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Bệnh xá Công an tỉnh duy trì công tác thường trực y tế 24/24 giờ, tiếp nhận, xử lý các thông tin, tình hình liên quan đến dịch bệnh; cấp vật tư, thuốc, hóa chất cho một số đơn vị phòng, Công an 7 huyện biên giới….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh khen ngợi sự vào cuộc nhanh chóng của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền trong nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tác hại, hậu quả và nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh; chủ động thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm việc thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, làm giả các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế….

Phương Thúy