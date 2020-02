Một trường hợp lái xe ô tô vi phạm về nồng độ cồn bị xử phạt 35 triệu đồng

BHG - Ngày 31.1.2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 157/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với trường hợp Bố Văn Sảng, sinh năm 1987, trú tại thôn Nà Vàn, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở. Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02078/BB-VPHC, ngày 27.1.2020 do Công an thành phố Hà Giang lập và đề nghị của Công an tỉnh; căn cứ quy định tại điểm a, khoản 10, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Bố Văn Sảng bị phạt hành chính với với mức tiền là 35.000.000đ; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng theo quy định tại điểm h, khoản 11, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP; tạm giữ phương tiện ô tô BKS: 23A-070.38 theo quy định tại điều 82, Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Công an thành phố Hà Giang tích cực ra quân thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ.

Việc xử phạt nghiêm khắc các vi phạm về nồng độ cồn cho thấy sự quyết tâm của tỉnh ta trong việc đưa Nghị định 100/2019/NĐ-CP vào cuộc sống; quyết tâm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông gây ra do sử dụng rượu, bia. Qua hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh ta cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức và chấp hành Luật Giao thông của người dân. Sự quyết tâm của tỉnh và của các lực lượng chức năng trong thực hiện Nghị định 100 được dư luận nhân dân đồng tình rất cao.

ĐT