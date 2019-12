Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự

BHG - Chiều 25.12, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tổ chức ra quân tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và các lễ hội đầu Xuân năm 2019.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo về lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; kịp thời phối hợp với các lực lượng ngăn chặn, xử lý các vụ việc gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm hoạt động trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vận tải hành khách trên các tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các hoạt động lễ hội đầu Xuân 2020.

Trung Thực