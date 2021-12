Đẩy mạnh chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa

BHG - Chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa từ thẻ từ sang thẻ chip là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020”. Agribank Chi nhánh Hà Giang là một trong số các ngân hàng thương mại tiên phong trong thực hiện chuyển đổi thẻ chip nội điạ và triển khai phát hành thẻ chip nội địa khá sớm, từ tháng 5.2020.

Khách hàng thực hiện chuyển đổi thẻ chip nội địa tại Agribank Hà Giang.

Được biết, nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi thẻ, Agribank Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp như: Triển khai các chương trình khuyến mại với chủ thẻ, miễn phí chuyển đổi, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá... Bên cạnh đó còn phát động Chương trình “Thi đua chuyển đổi thẻ chip nội địa” nhằm nâng cao hiệu quả triển khai, đáp ứng lộ trình chuyển đổi thẻ theo quy định.

Tại tỉnh ta, việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa theo chuẩn VCCS được Agribank Hà Giang thực hiện từ giữa năm 2020, đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện chuyển đổi được 39 nghìn thẻ. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai thực hiện 3 đợt chuyển đổi miễn phí cho khách hàng với số lượng hơn 5 nghìn thẻ. Theo lãnh đạo Agribank Hà Giang, việc chuyển đổi thẻ chip nội địa là xu thế tất yếu. Trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi, ngân hàng cam đoan sẽ đảm bảo hoạt động thẻ vẫn diễn ra liên tục, ổn định và an toàn; đồng thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng chủ thẻ.

Là khách hàng sử dụng thẻ chip nội địa, chị Lê Thị Thanh Tâm, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang cho biết: “Vừa qua, khi nhận được thông tin Agribank miễn phí chuyển đổi thẻ, tôi đã đăng ký và hiện đã nhận được thẻ. Thẻ gắn chip nội địa đạt tiêu chuẩn thực sự khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều trong thực hiện giao dịch cũng như bảo quản tài sản, vì là người bán hàng, tôi có khá nhiều giao dịch, thanh toán bằng thẻ. Qua trải nghiệm bước đầu, tôi thấy khá tiện lợi.”

Hiện, do những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc chuyển đổi thẻ trên địa bàn tỉnh chậm hơn so với dự tính và vẫn có nhiều chủ thẻ chưa thực hiện chuyển đổi. Thời gian tới, Agribank Hà Giang sẽ tiếp tục chú trọng công tác truyền thông đến khách hàng; đồng thời, tiếp tục triển khai các đợt chuyển đổi thẻ miễn phí trong thời gian quy định để việc thực hiện chuyển đổi thẻ trên địa bàn diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Có thể khẳng định, thẻ chip nội địa hiện nay với các dòng sản phẩm thẻ đa dạng, không chỉ tăng cường tính an ninh bảo mật mà còn đem lại nhiều tiện ích, trải nghiệm cho người dùng. Thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế EMV, hạn chế các rủi ro về gian lận, giả mạo trong thanh toán thẻ, đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán cho khách hàng; là nền tảng quan trọng để tích hợp, ứng dụng cho các dịch vụ cũng như phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ trong lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Giao thông, Bảo hiểm và các dịch vụ công… Đây cũng là định hướng lâu dài của ngành Ngân hàng, giúp thị trường thẻ tiếp cận với công nghệ thẻ tiên tiến nhất, ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán thẻ.

Bài, ảnh: My Ly