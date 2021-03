Đại hội đồng cổ đông lần thứ IV Công ty Cổ phần in Hà Giang

BHG - Sáng 31.3, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Hà Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giai đoạn 2016 - 2021, HĐQT và các cổ đông luôn đoàn kết, đồng lòng khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty, việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập được nâng lên, các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 5 năm qua đạt trên 77,5 tỷ đồng, tăng 24,35%; lợi nhuận trước thuế đạt trên 8,5 tỷ đồng, tăng 92,8%; thu nhập bình quân đạt 9.474.000/người/tháng, tăng 73,5% so với nhiệm kỳ trước… Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Công ty Cổ phần in Hà Giang luôn quan tâm đến công tác từ thiện và giúp đỡ xã khó khăn với tổng kinh phí trên 349 triệu đồng, tăng 96,2% so với nhiệm kỳ trước.

Lãnh đạo Báo Hà Giang tặng hoa chúc mừng HĐQT Công ty Cổ phần in Hà Giang khóa mới.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công ty Cổ phần in Hà Giang phấn đấu tăng doanh thu hàng năm đạt từ 5% trở lên; phát triển vốn tăng bình quân 5%/năm; thu nhập người lao động tăng 7%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng từ 9%/năm; cổ tức bình quân mỗi năm đạt 12% trở lên. Theo đó, đơn vị đưa ra mục tiêu: Hội nhập cơ chế thị trường, tích cực mở rộng thị phần, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, đồng thời đảm bảo các chế độ quyền lợi cho người lao động; bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật; đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tích cực khai thác nguồn hàng, nâng cao năng xuất, chất lượng…

Đại hội đã bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, ông Hà Văn Trang tiếp tục được các cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần in Hà Giang.

Tin, ảnh: Văn Quân