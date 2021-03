Tiền đề cho nhiệm kỳ thành công ở Đảng bộ huyện Đồng Văn

BHG - Năm 2020, huyện Đồng Văn đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid -19 với sự xuất hiện của ca bệnh 268 tại xã Phố Là đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, đặc biệt là nhờ có “dân tin Đảng, Đảng hiểu dân”, năm 2021 được dự báo là một năm phát triển mạnh mẽ, toàn diện, là tiền đề, đặt nền móng cho một nhiệm kỳ thành công rực rỡ của huyện vùng cao còn nhiều gian khó này.

Lãnh đạo huyện cùng người dân thị trấn Phố Bảng cải tạo vườn tạp.

Vượt qua khó khăn, thách thức của thiên tai và dịch bệnh, năm 2020, huyện Đồng Văn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Thu ngân sách từ thuế và phí đạt 22,14 tỷ đồng, đạt 106 kế hoạch giao; tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,27%. Đặc biệt, công tác sản xuất nông, lâm nghiệp được thực hiện có hiệu quả: Năng suất, sản lượng các cây trồng chính tăng mạnh, đạt 28,816 tấn; thụ tinh nhân tạo cho 1.172 con bò; sản phẩm OCOP phát triển mạnh đã tạo giá trị, thương hiệu riêng cho các sản phẩm nông sản. Du lịch phát triển mạnh mẽ, bền vững gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc. Nhờ đó, mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Đồng Văn vẫn trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, là “địa chỉ đỏ” cho du khách trong nước và quốc tế…

Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Với những kết quả đạt được, năm 2021 huyện đặt ra 47 chỉ tiêu, tập trung vào các lĩnh vực chính như: Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn; công nghiệp, thương mại; y tế, giáo dục; văn hóa, du lịch… Đồng thời, triển khai 3 nội dụng đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đảng bộ huyện ngay từ đầu năm. Đặc biệt, Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, vô cùng thiết thực, vì vậy, huyện đã và đang triển khai một cách đồng bộ, với sự kỳ vọng cao của nhân dân. Có thể nói, mỗi nhiệm vụ được thực hiện sẽ là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2021-2025 đạt được những kết quả tích cực và được kết quả cuối cùng là hướng đến giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tạo niềm tin của dân vào Đảng và Nhà nước.

Thực tế, xuất phát điểm để thực hiện các mục tiêu phát triển của huyện Đồng Văn còn thấp, đời sống nhân dân còn hết sức khó khăn, chính vì vậy, huyện đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cụ thể như xây dựng kết cấu hạ tầng giao nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương, phát triển kinh tế. Nhờ đó, những con đường bê tông mới đã và đang nối liền, rút ngắn khoảng cách các thôn bản vùng cao, tạo động lực cho nhân dân. Đặc biệt, tận dụng lợi thế về du lịch, huyện đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch, dịch vụ, thương mại, gắn với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Trong đó, chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa đặc trưng chất lượng cao có nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác sản phẩm. Đảm bảo đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính quyền, cấp ủy Đảng các cấp tăng cường công tác nắm bắt tình hình ở cơ sở, đẩy mạnh hoạt động đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, không để tình hình diễn biến phức tạp. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

Mảnh đất và con người huyện vùng cao Đồng Văn đã và đang ghi dấu những nỗ lực không ngừng cùng kết quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được trong những năm qua. Những thành quả đáng tự hào ấy là nguồn động viên to lớn, là tiền đề và bệ phóng vững chắc cho những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ tiếp tục được thực hiện thành công trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Huyện ủy, HĐND, UBND, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân trong huyện, năm 2021, tin rằng Đồng Văn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và phát triển.

Bài, ảnh: My Ly