Thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm tạo đột phá

BHG - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Mèo Vạc ổn định; kinh tế tăng trưởng khá, nhiều cơ chế, chính sách của T.Ư, của tỉnh đi vào cuộc sống.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, có 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu tăng cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện đã, đang nhận diện rõ những hạn chế cần khắc phục và xác định đúng nguyên nhân để có sự thống nhất về ý chí và hành động. Thực tế cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra chưa đồng bộ, chưa chủ động đánh giá định kỳ, chưa tập trung nguồn lực cho các chỉ tiêu khó đạt; vì vậy, đến nay còn 3 chỉ tiêu chưa đạt. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm, năng suất cây trồng, vật nuôi còn thấp; chỉ đạo quản lý đầu tư thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất chưa hiệu quả.

Lãnh đạo huyện cùng bà con xã Cán Chu Phìn làm đường giao thông Nông thôn mới. Ảnh: KIM TIẾN

Bên cạnh đó, công tác quản lý, thực hiện chi trả chế độ bảo vệ, chăm sóc rừng còn để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến chất lượng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa nhỏ; mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh tế trang trại, gia trại chậm phát triển; liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học với người dân chậm được tạo lập, thiếu bền vững. Thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn còn hạn chế, thiếu cơ chế khuyến khích. Cơ cấu, sử dụng vốn đầu tư chưa hợp lý; tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn một số công trình xây dựng cơ bản và các chương trình, dự án còn chậm. Công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, còn để xảy ra vi phạm và chậm khắc phục.

Mặt khác, công tác lãnh đạo, quản lý của một số đơn vị trường học còn nhiều bất cập; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT, học sinh tốt nghiệp THPT đi học đại học chưa đạt chỉ tiêu. Công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng chưa cao; đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo còn cao. Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết đề ra chưa thường xuyên. Việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người địa phương, người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế...

Lãnh đạo huyện kiểm tra việc chuẩn bị bữa ăn cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Niêm Sơn. Ảnh: ĐẶNG KIM

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế trên, đó là tinh thần đổi mới và tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành, ban hành cơ chế, vận dụng chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thiếu mạnh dạn, thiếu quyết đoán, chưa tạo đột phá; sự vào cuộc của các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể chưa thật chủ động, quyết liệt; sự phối hợp giữa ngành, đơn vị còn yếu, nhất là trong công tác phòng, chống và xử lý người xuất, nhập cảnh trái phép, tảo hôn, bài trừ hủ tục trong việc tang ma, vận động và huy động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, vận động học sinh đi học. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vai trò người đứng đầu ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương phát huy chưa rõ nét…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ huyện xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, tập trung xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững; tăng cường QP – AN, bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Mèo Vạc trở thành trung tâm du lịch vùng của tỉnh. Huyện phấn đấu tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững dựa trên phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, giá trị Công viên Địa chất toàn cầu – cao nguyên đá Đồng Văn, vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và lợi thế về biên giới, cửa khẩu để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; thương mại cửa khẩu gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, kiến trúc nhà truyền thống các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường củng cố QP-AN, bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển, thực hiện nói đi đôi với làm, biến khó khăn thành cơ hội và động lực phát triển; đoàn kết, đổi mới, đột phá, vì Mèo Vạc phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, xây dựng Mèo Vạc trở thành điểm sáng về sự đoàn kết, điểm nổi bật hấp dẫn về du lịch, biên cương vững chắc.

Trần Quang Minh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc